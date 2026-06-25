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földrengés

Erős földrengés rázta meg Venezuelát – legalább 32 ember meghalt – videó

1 órája
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A Reuters információi alapján két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát szerdán. A rengések Caracasban is károkat okoztak, a szakértők súlyos emberi és anyagi veszteségektől tartanak. A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat az áldozatokról.
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földrengésegyesült államokvenezuela

Erős földrengések rázták meg szerdán délután Venezuela fővárosától nyugatra fekvő térséget – jelentette a Reuters. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A szakértők közben arra figyelmeztettek, hogy a dél-amerikai országban jelentős emberi és anyagi veszteségek is bekövetkezhetnek.

földrengések
Földrengések rázták meg Venezuelát. Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Rettenetes erejű földrengések rázták meg Venezuelát

Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.

A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az esetleges halálos áldozatokról vagy sérültekről.

A helyzet folyamatosan változik, a mentőegységek és a hatóságok felmérik a károkat, miközben az ország több térségéből is érkeznek jelentések a földrengések hatásairól.

Az amerikai geológiai szolgálat becslése szerint a halálos áldozatok száma meghaladhatja a 10 ezret

Az USGS kezdeti becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 000 és 100 000 között lehet.

A Venezuelan municipal police officer stands next to a collapsed building following an earthquake in Valencia, Venezuela on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Jacinto OLIVEROS / AFP)
Fotó: JACINTO OLIVEROS / AFP

Ilyen erős volt

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint az első, 7,2-es erősségű földrengés Caracastól mintegy 160 km-re nyugatra pattant ki, majd kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös erősségű rengés következett be.

Három halottról számoltak be Caracasban

A Reuters információi szerint hárman meghaltak Caracas Baruta negyedében, miután két épület összeomlott. A lap a kerület polgármesterének nyilatkozatára hivatkozik.

A hivatalos áldozatszámok lassan szivárognak be, de az USGS becslései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy 

több ezer haláleset történt.

Tump is megszólalt

Az elnök szerint a földrengések „pusztító számú halálesetet” okoztak.

Donald Trump elnök ezen túlmenően azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „készen áll, hajlandó és képes segíteni”.

Utasítottam kormányunk összes ügynökségét, hogy készüljenek fel a gyors cselekvésre 

– írta Trump.

Itt pusztíthatott a leginkább

Jorge Rodriguez, Venezuela nemzetgyűlésének elnöke a CNN-nek elmondta, hogy La Guaira, egy észak-venezuelai tengerparti állam, szenvedte el a legnagyobb károkat a szerdai földrengésekben.

Rodriguez szerint az államban a földrengések miatt akár 15 épület is összeomolhatott.

Legalább 32 ember meghalt

Legalább 32 ember meghalt és 700 megsérült két erős földrengésben szerdán Venezuelában – jelentette Delcy Rodriguez ügyvezető elnök az Associated Press hírügynökségnek.

Az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog 

– mondta Rodriguez.

 

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