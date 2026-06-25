Erős földrengés rázta meg Venezuelát – legalább 32 ember meghalt – videó

Erős földrengések rázták meg szerdán délután Venezuela fővárosától nyugatra fekvő térséget – jelentette a Reuters. A rengések épületkárokat okoztak Caracasban. A szakértők közben arra figyelmeztettek, hogy a dél-amerikai országban jelentős emberi és anyagi veszteségek is bekövetkezhetnek.
Rettenetes erejű földrengések rázták meg Venezuelát
Az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS) szerint először egy 7,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki mintegy 160 kilométerre Caracas nyugati részétől. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb, 7,5-ös magnitúdójú rengés követte.
A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az esetleges halálos áldozatokról vagy sérültekről.
A helyzet folyamatosan változik, a mentőegységek és a hatóságok felmérik a károkat, miközben az ország több térségéből is érkeznek jelentések a földrengések hatásairól.
Az amerikai geológiai szolgálat becslése szerint a halálos áldozatok száma meghaladhatja a 10 ezret
Az USGS kezdeti becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 000 és 100 000 között lehet.
Ilyen erős volt
Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata szerint az első, 7,2-es erősségű földrengés Caracastól mintegy 160 km-re nyugatra pattant ki, majd kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös erősségű rengés következett be.
Három halottról számoltak be Caracasban
A Reuters információi szerint hárman meghaltak Caracas Baruta negyedében, miután két épület összeomlott. A lap a kerület polgármesterének nyilatkozatára hivatkozik.
A hivatalos áldozatszámok lassan szivárognak be, de az USGS becslései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy
több ezer haláleset történt.
Tump is megszólalt
Az elnök szerint a földrengések „pusztító számú halálesetet” okoztak.
Donald Trump elnök ezen túlmenően azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „készen áll, hajlandó és képes segíteni”.
Utasítottam kormányunk összes ügynökségét, hogy készüljenek fel a gyors cselekvésre
– írta Trump.
Itt pusztíthatott a leginkább
Jorge Rodriguez, Venezuela nemzetgyűlésének elnöke a CNN-nek elmondta, hogy La Guaira, egy észak-venezuelai tengerparti állam, szenvedte el a legnagyobb károkat a szerdai földrengésekben.
Rodriguez szerint az államban a földrengések miatt akár 15 épület is összeomolhatott.
Legalább 32 ember meghalt
Legalább 32 ember meghalt és 700 megsérült két erős földrengésben szerdán Venezuelában – jelentette Delcy Rodriguez ügyvezető elnök az Associated Press hírügynökségnek.
Az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog
– mondta Rodriguez.