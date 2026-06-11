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fosszília

Hihetetlen felfedezés, kisfiú bukkant a 85 millió éves fosszíliára

1 órája
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Egy különleges fosszília került elő az Egyesült Államokban, Kansas államban, miután egy 11 éves fiú egy iskolai kiránduláson óriási csontokra bukkant egy kőfejtőben. A fosszília egy 4,5 méter hosszú ősi tengeri hüllő maradványa, amely több mint 85 millió évvel ezelőtt élt.
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fosszíliaKansaslelet

Corbin Bullard egy geológiai klub tagjaként vett részt egy kiránduláson 2025 szeptemberében, amikor a Kansas állambeli Clearwater közelében található kőfejtőben szokatlan csontdarabokra figyelt fel. A fiú először nem tudta pontosan, mit lát, de azonnal érezte, hogy valami rendkívül különleges dologra bukkant – később kiderült, hogy egy ősi fosszília az – írja a New York Post. 

Óriási tengeri hüllő fosszília került elő Kansasban (A kép illusztráció.)
Óriási tengeri hüllő fosszília került elő Kansasban (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

A későbbi feltárások során a klub tagjai és szakemberek több alkalommal visszatértek a helyszínre, és fokozatosan sikerült kiemelniük egy szinte teljes csontvázat. 

A fosszília egy úgynevezett tylosaurushoz tartozik, amely a kréta korban élt, és az ősi tengerek egyik csúcsragadozója volt. A lelet hossza meghaladja a 4,5 métert, és szinte a teljes koponyát, valamint a csontváz nagy részét is tartalmazza.  

85 millió éves fosszília került elő 

A kutatók szerint az állat körülbelül 82–87 millió évvel ezelőtt élhetett. A most 12 éves Corbin Bullard a jövőben szeretné kiállítani a megtalált fosszília koponyáját a Sedgwick megyei vásáron. 

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