Hihetetlen felfedezés, kisfiú bukkant a 85 millió éves fosszíliára

Corbin Bullard egy geológiai klub tagjaként vett részt egy kiránduláson 2025 szeptemberében, amikor a Kansas állambeli Clearwater közelében található kőfejtőben szokatlan csontdarabokra figyelt fel. A fiú először nem tudta pontosan, mit lát, de azonnal érezte, hogy valami rendkívül különleges dologra bukkant – később kiderült, hogy egy ősi fosszília az – írja a New York Post.

Óriási tengeri hüllő fosszília került elő Kansasban (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

A későbbi feltárások során a klub tagjai és szakemberek több alkalommal visszatértek a helyszínre, és fokozatosan sikerült kiemelniük egy szinte teljes csontvázat.

A fosszília egy úgynevezett tylosaurushoz tartozik, amely a kréta korban élt, és az ősi tengerek egyik csúcsragadozója volt. A lelet hossza meghaladja a 4,5 métert, és szinte a teljes koponyát, valamint a csontváz nagy részét is tartalmazza.

85 millió éves fosszília került elő

A kutatók szerint az állat körülbelül 82–87 millió évvel ezelőtt élhetett. A most 12 éves Corbin Bullard a jövőben szeretné kiállítani a megtalált fosszília koponyáját a Sedgwick megyei vásáron.

Kansas boy discovers 15-foot marine reptile fossil from 85 million years ago during geology field trip https://t.co/skgg2VYulr pic.twitter.com/IqPS5KfHrU — New York Post (@nypost) June 11, 2026

Óriási dinoszauruszt fedeztek fel Thaiföldön, kilenc elefánt tömegét is elérhette

Thaiföld északkeleti részén, Chaiyaphum tartományban talált fosszíliák alapján 2026 májusában brit és thai kutatók írták le az új fajt, amely a Nagatitan chaiyaphumensis nevet kapta. A dinoszaurusz mintegy 100–120 millió évvel ezelőtt élhetett, vagyis jóval korábban, mint a Tyrannosaurus rex, és testtömege elérhette a 27 tonnát.

Igaz a legenda? Felfoghatatlan tengeri szörnyre bukkantak

Az emberiség az óceánoknak eddig csupán az öt százalékát térképezte fel, ezért a mélység még rengeteg titkot rejt. Az American Association for the Advancement of Science április 23-án megjelent tanulmánya bemutatja, hogyan élt egy kréta kori óriáspolip. Ezek az ősi fejlábúak 145–66 millió évvel ezelőtt népesítették be a vizeket. További részletek az Origo oldalán.