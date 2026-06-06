Nem hiszi el, mit tud ez a nyitott fülű kütyü

A Shokz legújabb fülhallgatója, az OpenDots 2 olyan kategóriában versenyez, amely egyre népszerűbb a futók, a kerékpárosok vagy akár az irodai dolgozók körében is. Ezek nem zárják le a hallójáratot, hanem a fül külső részére csíptetve működnek, így a felhasználó egyszerre hallhat zenét és a környezet zajait is. A dizájn elsőre szokatlan, de épp ez adja a lényeget: a készülék nem „bedugja” a hangot, hanem irányítja.

A Shokz OpenDots 2 fülhallgató új szintre lépett a zenehallgatásban

Fotó: Shokz

A Shokz saját Bassphere 2.0 technológiája két apró hangszórót kombinál, amelyek együtt egy nagyobb hangszóró teljesítményét szimulálják – írja a Mirror. Ennek eredménye meglepően telt basszus, ami ebben a kategóriában ritkaságnak számít. A hangot a MirrorPitch rendszer is finomítja, hogy célzottabban jusson a fülbe.

A Shokz OpenDots 2 fülhallgató térbeli érzetet is ad

A gyártó az élményt Dolby Audio támogatással is megtámogatta, ami tágasabb hangteret és tisztább részleteket ígér. A valóságban ez azt jelenti, hogy a zene nem csak szól, hanem valamennyire térbeli érzetet is ad – legalábbis egy nyitott kialakítás határain belül. A mindennapi használatot több apróság is kényelmesebbé teszi. Az Shokz OpenDots 2 például bármelyik fülünkre feltehető, mert automatikusan felismeri az oldalt. A vezérlés érintés és nyomás alapú gesztusokkal történik, így nem kell a telefonhoz nyúlni. A kapcsolat stabil, és egyszerre két eszközhöz is tud csatlakozni. Az üzemidő a kategóriában erős: egy töltéssel körülbelül 10 órát bír, a tokkal együtt pedig akár 40 órát is. Gyors töltéssel néhány perc is elég több órányi zenehallgatáshoz, ami mondjuk edzés előtt különösen praktikus.

Egy érdeklődő válogat a Shokz termékei közül a Las Vegas-i Consumer Electronics Show (CES) kiállításon

Fotó: ZENG HUI / XINHUA

A kínai gyártók a strapabíróságra is figyeltek: IP57-es védelem óvja a fülest az izzadságtól és az esőtől, így szabadtéri sporthoz is ideális. A töltőtok vezeték nélkül is tölthető, ami tovább növeli a kényelmet. Az OpenDots 2 ára 199 dollár, ami nagyjából 62 ezer forint. A koncepció lényege azonban nem csak a hangminőség, hanem az életérzés: zenehallgatás úgy, hogy közben nem záródik ki a világ.