Húsz percig feküdt a víz alatt a kisfiú – amikor észrevették, már túl késő volt

A fulladás május 18-án történt a Louisiana állambeli Prairieville-ben működő házi napköziben. A hatóságok szerint a 37 éves Joann Johnson felügyelete alatt két kisgyermek játszott a kertben, amikor a hároméves kisfiú a medencébe esett – írja a New York Post.

Fulladás miatt indult büntetőeljárás egy louisianai bébiszitter ellen, miután egy hároméves kisfiú 20 percet töltött a víz alatt egy házi napköziben Fotó:Illusztráció/Unsplash

A fulladás körülményeit kamerák rögzítették

A rendőrségi közlemény szerint a gyermekeken nem volt semmilyen biztonsági felszerelés. A kisfiú a vízbe került, majd hosszú időre eltűnt a felügyelő látóteréből.

A nyomozás során előkerült biztonsági kamerás felvételek alapján a kisfiú mintegy 20 percet töltött eszméletlenül a víz alatt, mielőtt a bébiszitter észrevette volna és kiemelte volna a medencéből.

A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést. A gyermeket kórházba szállították, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Letartóztatták a bébiszittert

A tragédia után az Ascension Parish Sheriff’s Office nyomozást indított. A hatóságok elegendő bizonyítékot találtak ahhoz, hogy elfogatóparancsot adjanak ki Joann Johnson ellen.

A nő végül önként feladta magát, majd őrizetbe vették az Ascension Parish börtönében.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat.

A vezető halálokok között szerepel

Az amerikai egészségügyi hatóságok adatai szerint a kisgyermek fulladás medencében az egyik legnagyobb veszélyforrás az egy és négy év közötti gyermekek számára. A szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a kisgyermekeket még néhány másodpercre sem szabad felügyelet nélkül hagyni a víz közelében.

Vízbe fulladt egy tinédzser egy floridai vidámparkban

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Szörnyű tragédia: kocsmázni mentek, míg a négyéves gyerek medencézett

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