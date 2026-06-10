Ez az apró tünet komoly hallásproblémát jelezhet

A legtöbben úgy gondolnak a hallásromlásra, mint egy lassan kialakuló problémára, amely az életkor előrehaladtával jelentkezik. A szakértők szerint azonban már jóval korábban is megjelenhet egy figyelmeztető jel: a fülzúgás. A tartós csengés, zúgás vagy sziszegés nemcsak kellemetlen tünet lehet, hanem arra is utalhat, hogy a hallás már változásnak indult – írja a ScienceDaily.

A tartós fülzúgás nemcsak kellemetlen tünet lehet, hanem akár hallásromlásra is utalhat – Fotó: Pexels

A fülzúgás gyakran a hallásromlás első jelei között van

A fülzúgás, vagyis a tinnitus olyan hangérzet, amelynek nincs külső forrása. Az érintettek csengésként, zümmögésként, sziszegésként vagy búgásként érzékelhetik, egyesek szerint pedig a hang kabócák ciripelésére vagy egy távoli vonat zajára emlékeztet.

A szakemberek szerint a tinnitus és a hallásromlás gyakran ugyanahhoz a folyamathoz kapcsolódik.

A belső fülben található apró érzékelő szőrsejtek alakítják át a hangokat az agy számára értelmezhető jelekké. Ha ezek a sejtek az öregedés vagy a tartós zajterhelés miatt károsodnak, a hallás romolhat, miközben megjelenhetnek a fülzúgásra jellemző hangok is.

Mit jelent a folyamatos fülzúgás?

A szakértők szerint a tartósan fennálló fülzúgás sok esetben a hallásromlás egyik legkorábbi figyelmeztető jele lehet. Előfordulhat, hogy valaki még jól hallónak tartja magát, miközben a fülben már olyan változások zajlanak, amelyeket csak vizsgálattal lehet kimutatni. A hallásromlás és a fülzúgás ráadásul nemcsak a hallást érintheti. A kutatások szerint összefüggésbe hozhatók alvási problémákkal, koncentrációs nehézségekkel, hangulati zavarokkal, valamint a kognitív hanyatlás és az elesések nagyobb kockázatával is.

A megelőzésben a hallásvédelem a kulcs

A szakértők szerint a halláskárosodás kockázata csökkenthető a túlzott zajterhelés kerülésével. Koncerteken, sporteseményeken, tűzijátékok közelében vagy hangos gépek használatakor érdemes hallásvédőt viselni. Aki tartós csengést, zúgást vagy más szokatlan hangot hall a fülében, annak érdemes hallásvizsgálaton részt vennie. A korai felismerés segíthet abban, hogy időben megtegyük a szükséges lépéseket hallásunk megőrzése érdekében.