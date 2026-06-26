Tömegek menekülnek: füst borítja be London főutcáját

Hatalmas tűz ütött ki a londoni Peckham Rye bevásárlóutcában csütörtökön, június 25-én, miközben emberek tömegei próbáltak elmenekülni a helyszínről.
A lángok egy sor üzlet felett csaptak fel a dél-londoni kerületben. Szemtanúk a Daily Starnak elmondták, hogy el kellett hagyniuk a környéket, mert „füst került a tüdejükbe”.
A tűz keletkezésének oka egyelőre tisztázatlan. A Daily Star megkereste a Londoni Tűzoltóságot további információkért. A lap által látott videófelvételeken a lángok elborítják a peckhami főutcát, miközben a tömeg igyekszik menedéket találni. Az egyik képen az látható, ahogy az emberek próbálnak kitérni a füst útjából.
„A tűz a Forza és a Copeland mögötti részből ered” – mondta egy szemtanú a Daily Starnak. „A Rye Lane teljesen bedugult, az autók nem tudnak átjutni. Jelenleg teljes a káosz.”
Az eset egybeesik az Egyesült Királyságban tapasztalható rendkívüli hőséggel, amely miatt a Met Office (brit meteorológiai szolgálat) vörös riasztást léptetett életbe. Grahame Madge, a Met Office szóvivője kijelentette: „Újabb narancssárga riasztást adtunk ki Kelet- és Közép-Angliára vonatkozóan péntekre.”
A csütörtökön Nagy-Britannia az eddigi legmelegebb júniusi napját élte át a mérések kezdete óta: a hőmérséklet 36 °C fölé emelkedett, és a Peak District egyes részein pusztító erdőtüzek törtek ki.
Dramatikus felvételeken látható, ahogy csütörtökön hatalmas lángok emésztik fel a derbyshire-i Tintwistle Moort, miközben a tűzoltók az elemekkel küzdenek a tűz megfékezéséért.
A Derby Hegyi Mentőcsapat által közzétett felvételek hűen tükrözik a tűz kiterjedését, amely a rendkívüli hőhullám okozta puskaporos szárazság miatt már 400 négyzetméternyi területet perzselt fel.
A Derbyshire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat jelentése szerint hat tűzoltócsapat volt a helyszínen, és helikoptereket is bevetettek, hogy felülrőloltsák a lángokat.
A vadonban tomboló tűz egy „hőkupola” idején jelentkezik – délután a hőmérséklet elérte a 36,7 °C-ot, mindössze egy nappal azután, hogy a hampshire-i Gosportban 36,1 °C-ot mértek, megdöntve az 1976-ban felállított rekordot.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet holnap ismét megugrik, akár a 38 °C-ot is elérheti (vagy a 36 °C-ot árnyékban), miközben Anglia és Wales jelentős részén továbbra is érvényben marad a ritka, szélsőséges hőség miatti vörös riasztás.