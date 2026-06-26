Tömegek menekülnek: füst borítja be London főutcáját

Hatalmas tűz ütött ki a londoni Peckham Rye bevásárlóutcában csütörtökön, június 25-én, miközben emberek tömegei próbáltak elmenekülni a helyszínről.

Fotó: Unsplash

A lángok egy sor üzlet felett csaptak fel a dél-londoni kerületben. Szemtanúk a Daily Starnak elmondták, hogy el kellett hagyniuk a környéket, mert „füst került a tüdejükbe”.

Fire in Peckham earlier this evening.. pic.twitter.com/SuoM8nG477 — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 25, 2026

A tűz keletkezésének oka egyelőre tisztázatlan. A Daily Star megkereste a Londoni Tűzoltóságot további információkért. A lap által látott videófelvételeken a lángok elborítják a peckhami főutcát, miközben a tömeg igyekszik menedéket találni. Az egyik képen az látható, ahogy az emberek próbálnak kitérni a füst útjából.

peckham fire over copeland, seems to be getting worse by the second pic.twitter.com/Pn0GHd3chQ — ?¿ c (@narcissiistc) June 25, 2026

„A tűz a Forza és a Copeland mögötti részből ered” – mondta egy szemtanú a Daily Starnak. „A Rye Lane teljesen bedugult, az autók nem tudnak átjutni. Jelenleg teljes a káosz.”

Az eset egybeesik az Egyesült Királyságban tapasztalható rendkívüli hőséggel, amely miatt a Met Office (brit meteorológiai szolgálat) vörös riasztást léptetett életbe. Grahame Madge, a Met Office szóvivője kijelentette: „Újabb narancssárga riasztást adtunk ki Kelet- és Közép-Angliára vonatkozóan péntekre.”

The fire in #Peckham is now under control.



Crews will remain on scene until the morning to fully extinguish the fire and any remaining hotspots.



Traffic is likely to remain impacted, so please continue to avoid the area.https://t.co/yxSwFEmH74



Photo from 2100. pic.twitter.com/NIMxZu5CeQ — London Fire Brigade (@LondonFire) June 25, 2026

A csütörtökön Nagy-Britannia az eddigi legmelegebb júniusi napját élte át a mérések kezdete óta: a hőmérséklet 36 °C fölé emelkedett, és a Peak District egyes részein pusztító erdőtüzek törtek ki.

Dramatikus felvételeken látható, ahogy csütörtökön hatalmas lángok emésztik fel a derbyshire-i Tintwistle Moort, miközben a tűzoltók az elemekkel küzdenek a tűz megfékezéséért.

A Derby Hegyi Mentőcsapat által közzétett felvételek hűen tükrözik a tűz kiterjedését, amely a rendkívüli hőhullám okozta puskaporos szárazság miatt már 400 négyzetméternyi területet perzselt fel.

A Derbyshire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat jelentése szerint hat tűzoltócsapat volt a helyszínen, és helikoptereket is bevetettek, hogy felülrőloltsák a lángokat.

A vadonban tomboló tűz egy „hőkupola” idején jelentkezik – délután a hőmérséklet elérte a 36,7 °C-ot, mindössze egy nappal azután, hogy a hampshire-i Gosportban 36,1 °C-ot mértek, megdöntve az 1976-ban felállított rekordot.