Futás, kocogás és séta – ez a trükk több kalóriát égethet, mint gondolná

A futás sokak számára vagy túl megterhelő, vagy épp túl monotonná válik – erre kínál alternatívát a 2-2-1 módszer. A lényege, hogy a mozgás három rövid szakaszra bomlik: két perc tempós séta, két perc könnyű kocogás, majd egy perc lassú séta pihenésként. Ezt a ciklust ismétlik 20–30 percen keresztül, hetente akár három-öt alkalommal. A váltakozó terhelés nem véletlenül hatásos. A szervezet folyamatosan alkalmazkodik a ritmusváltásokhoz: amikor a pulzus megemelkedik a kocogás során, majd visszaesik a séta alatt, a szív- és érrendszer intenzívebb munkára kényszerül. Ez az úgynevezett intervallumterhelés, amely hatékonyabban stimulálhatja az állóképességet, mint az egyenletes tempó – írja a Focus.

Futás kezdőknek is: ezzel a módszerrel bárki formába lendülhet

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A kezdőknek is jó ez a fajta futás

A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy kezdők számára is jól követhető. Nem kell végig futni egy hosszú edzést, mégis folyamatosan mozgásban marad a test. A rövid pihenőszakaszok segítik a regenerációt, így a terhelés kevésbé tűnik kimerítőnek, miközben az edzés hatása megmarad. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kalóriaégetés nem csak a mozgás típusától függ. Az étrend és az összkalória-egyensúly legalább ilyen fontos. A módszer önmagában nem csodaszer a fogyáshoz, de segíthet abban, hogy könnyebben kialakuljon a rendszeres mozgás szokása.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy nem mindenkinek ideális ez a forma. A túlsúlyosoknak vagy szív- és érrendszeri betegséggel élőknek érdemes óvatosan, akár orvosi tanács mellett belevágni. A kocogás, futás ugyanis nagyobb terhelést ró az ízületekre és a keringési rendszerre, mint a séta.



