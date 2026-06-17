Zelenszkij–Putyin találkozót sürgetnek az európai vezetők, Trump lehet a kulcsszereplő

Az európai vezetők arra próbálják rávenni Donald Trump amerikai elnököt, hogy vállaljon aktívabb szerepet az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekben, és az Egyesült Államokban hozzon össze egy személyes találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Zelenszkij és Putyin hamarosan találkozhatnak, egyre nagyobb a nyomás az ukrán elnökön

Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

A franciaországi G7-csúcstalálkozón Emmanuel Macron francia elnök meghívására részt vevő Zelenszkij személyesen is tárgyalt Trumppal, akivel négy hónap után találkozott újra. Az ukrán államfő célja az volt, hogy meggyőzze az amerikai elnököt: Ukrajna nem áll vesztésre a harctéren, Washingtonnak pedig nem semleges közvetítőként, hanem Kijevet támogató szereplőként kellene fellépnie.

Zelenszkij a találkozó után arról beszélt, hogy a G7 országainak vezetői egyetértettek abban: Oroszország nem áll nyerésre, jelentős emberveszteségeket szenved, ezért előbb-utóbb kénytelen lehet megállapodásra jutni.

Trump szerint a személyes ellentét akadályozza a megállapodást

A csúcstalálkozón Donald Trump úgy fogalmazott, hogy „jelentős ellenszenv” alakult ki Zelenszkij és Putyin között, ami megnehezíti a békekötést. Ennek ellenére azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy előrelépés történjen.

Az amerikai elnök szerint Oroszországnak meg kellene állapodnia, mivel a háború során rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett el, akárcsak Ukrajna.

Az európai vezetők abban bíznak, hogy Trump közvetítésével ősszel létrejöhetnek az első komolyabb béketárgyalások Ukrajna ügyében. London, Berlin és Párizs ugyanakkor azt szeretné, ha az európai országok is közvetlenül részt vennének a tárgyalási folyamatban, tekintettel arra, hogy jelenleg ők biztosítják az ukrán támogatások jelentős részét.

Újabb szankciók jöhetnek Oroszország ellen

A G7 vezetői emellett megállapodtak abban is, hogy fokozzák a nyomást Moszkvára. Az Európai Unió már készíti a 21. szankciós csomagot, amely többek között az orosz LNG-szállító hajókat is érintheti.

Zelenszkij közölte, hogy a vezetőkkel további büntetőintézkedésekről is tárgyalt, beleértve az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Putyint végső soron csak Donald Trump tudná rávenni a valódi tárgyalásokra.

„Úgy gondolom, Donald Trump képes erre, elsősorban csak ő” – fogalmazott az ukrán elnök.

Közben Emmanuel Macron kijelentette: egy valódi békefolyamatban Ukrajnának és Oroszországnak kell tárgyalóasztalhoz ülnie, de az európai és amerikai partnerek jelenléte is elengedhetetlen.