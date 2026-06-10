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építész

Száz éve halt meg a XX. század egyik legnagyobb építésze, Antonio Gaudí

7 perce
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Pontosan száz évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el Antoni Gaudí, a katalán modernizmus legnagyobb alakja, akinek épületei ma is milliókat vonzanak Barcelonába. A világhírű építész halálának centenáriuma nemcsak egy kivételes alkotó előtt tiszteleg, hanem annak az örökségnek is emléket állít, amely alapjaiban formálta át az építészetről alkotott elképzeléseinket.
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építészantoni gaudíhalálBarcelonaévforduló

Gaudí neve ma szinte egyet jelent Barcelonával. Organikus formái, a természetből merített szerkezeti megoldásai és mély vallásossága olyan egyedi stílust eredményeztek, amelyet azóta sem sikerült utánozni. Munkásságának legismertebb alkotása, a Sagrada Família bazilika, még egy évszázaddal halála után is a kreativitás és a kitartás szimbóluma - írja a papageno.

Gaudí
Antonio Gaudí főműve, a Sagrada Família.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Gaudí az építészet Dantéja

Antoni Gaudí 1852-ben született Katalóniában. Már fiatalon kitűnt különleges térlátásával és a természet iránti rajongásával. Építészeti tanulmányait követően hamarosan olyan megbízásokat kapott, amelyek lehetővé tették számára, hogy eltérjen a kor hagyományos építészeti megoldásaitól. Alkotásain a merev egyenes vonalak helyett hullámzó homlokzatok, növényi motívumok és merész szerkezeti kísérletek jelentek meg. Számára a természet nem csupán inspiráció volt, hanem egyfajta mérnöki kézikönyv. Úgy vélte, hogy a teremtett világban minden forma tökéletesen alkalmazkodik a funkciójához, és az építészetnek is ezt az elvet kell követnie.

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Az idei év legjobban várt épületei
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Galéria: Gaudi mesébe illő épületei
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Sagrada Família, Barcelona, Spanyolország

A tragikus vég

1926. június 7-én Gaudít egy villamos ütötte el Barcelonában. Szerény öltözete miatt sokan nem ismerték fel a világhírű építészt, ezért kezdetben hajléktalannak vélték. Sérülései súlyosnak bizonyultak, és három nappal később, június 10-én elhunyt. Temetésén hatalmas tömeg búcsúzott tőle. Végső nyughelye a Sagrada Família kriptájában található, annak az épületnek a falai között, amelynek utolsó éveit szinte teljes egészében szentelte.

Az időtálló örökség

Gaudí halálakor a Sagrada Família még távol állt a befejezéstől. Az építész híres mondása szerint „a megrendelőm nem siet”, utalva arra, hogy munkáját Isten szolgálatának tekintette. Az építkezés a polgárháború, gazdasági válságok és technikai kihívások ellenére folytatódott, és ma már a modern technológia segítségével közelebb áll a befejezéshez, mint valaha. A századik évforduló alkalmából Barcelonában kiállítások, konferenciák és megemlékezések idézik fel életét és munkásságát. Szakértők szerint Gaudí jelentősége napjainkban talán még nagyobb, mint életében volt. Fenntartható szemlélete, a természetes formák alkalmazása és a mérnöki innováció iránti nyitottsága olyan értékek, amelyek a 21. század építészetében is meghatározóak.

Több mint építész

Antoni Gaudí nem csupán épületeket hagyott hátra. Olyan látásmódot örökített a világra, amelyben a művészet, a mérnöki tudás és a spiritualitás egységet alkot. Száz évvel halála után alkotásai továbbra is élnek, inspirálnak és lenyűgöznek. Kevés építész mondhatja el magáról, hogy munkái egy egész város arculatát határozzák meg. Gaudí közéjük tartozik. Halálának századik évfordulóján a világ nemcsak egy zseniális alkotóra emlékezik, hanem arra az emberre is, aki a követ, az üveget és a fényt maradandó költészetté formálta.

Új mérföldkő Barcelonában: a Sagrada Família elérte végső magasságát

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Barcelona ikonikus épülete. A Sagrada Família most érte el tervezett végső magasságát, miközben a világhírű bazilika teljes befejezésére még éveket kell várni.

Gaudí-palota épülhet a WTC helyére

Antoni Gaudí katalán építész közel százéves tervrajzai alapján építenének új felhőkarcolót a 2001-ben lerombolt Világkereskedelmi Központ helyére. A rajzokkal vannak tele az újságok, az utcai hirdetők, és a New York-iaknak állítólag tetszenek a tervek.

 

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