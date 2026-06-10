Száz éve halt meg a XX. század egyik legnagyobb építésze, Antonio Gaudí

Gaudí neve ma szinte egyet jelent Barcelonával. Organikus formái, a természetből merített szerkezeti megoldásai és mély vallásossága olyan egyedi stílust eredményeztek, amelyet azóta sem sikerült utánozni. Munkásságának legismertebb alkotása, a Sagrada Família bazilika, még egy évszázaddal halála után is a kreativitás és a kitartás szimbóluma - írja a papageno.

Antonio Gaudí főműve, a Sagrada Família.

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Gaudí az építészet Dantéja

Antoni Gaudí 1852-ben született Katalóniában. Már fiatalon kitűnt különleges térlátásával és a természet iránti rajongásával. Építészeti tanulmányait követően hamarosan olyan megbízásokat kapott, amelyek lehetővé tették számára, hogy eltérjen a kor hagyományos építészeti megoldásaitól. Alkotásain a merev egyenes vonalak helyett hullámzó homlokzatok, növényi motívumok és merész szerkezeti kísérletek jelentek meg. Számára a természet nem csupán inspiráció volt, hanem egyfajta mérnöki kézikönyv. Úgy vélte, hogy a teremtett világban minden forma tökéletesen alkalmazkodik a funkciójához, és az építészetnek is ezt az elvet kell követnie.

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