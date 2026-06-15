A Titanic árnyékában: egy hajó, amely több mint ezer embert vitt hullámsírba

1904. június 15-én egy gondtalan nyári kirándulás tragédiába fordult, és New York történetének egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájává vált. A General Slocum gőzhajó fedélzetén több mint 1300 ember – főként nők és gyermekek – tartott a St. Mark’s Evangélikus Lutheránus Egyház éves piknikjére, amikor tűz ütött ki a hajón. A tragédia olyan mély sebet ejtett a város német közösségén, hogy annak hatásai még évtizedekkel később is érezhetők voltak.
Ünnepi kirándulás vált rémálommá a PS General Slocum fedélzetén
A háromfedélzetes, lapátkerekes gőzhajó reggel hagyta el a kikötőt, a fedélzeten zeneszó és ünnepi hangulat uralkodott. Nem sokkal az indulás után azonban tűz ütött ki a hajó egyik rakterében.
A feltételezések szerint egy eldobott gyufa gyújthatta meg a piknikhez szállított csomagolóanyagot.
A személyzet először maga próbálta megfékezni a lángokat, de hamar kiderült, hogy a helyzet reménytelen. A tűzoltótömlők rossz állapotban voltak, a legénység pedig nem rendelkezett megfelelő kiképzéssel. Mire a kapitány értesült a veszélyről, a lángok már megállíthatatlanul terjedtek a hajó faszerkezetében.
Miért volt ennyire súlyos a General Slocum hajókatasztrófa?
A tragédia súlyosságát nemcsak a tűz, hanem a súlyos biztonsági hiányosságok is okozták. A későbbi vizsgálatok több problémát tártak fel:
- a mentőmellények nagy része használhatatlan volt, a töltetük elkorhadt vagy hibás anyaggal helyettesítették;
- a mentőcsónakok rögzítve voltak, így nem lehetett őket gyorsan vízre bocsátani;
- nem tartottak tűzvédelmi gyakorlatokat;
- a legénység nem volt kiképezve vészhelyzetre;
- sok utas nem tudott úszni, és nehéz ruházatot viselt.
Sokan a lángok elől a vízbe ugrottak, de a nehéz korabeli ruházat és a hibás mentőmellények miatt megfulladtak. Másokat a hajó hatalmas lapátkerekei sodortak halálba az East River zavaros vizében.
Kapitányi döntés és végzetes következmények
Amikor a tűz kitört, a parton tartózkodók azt kiabálták William Van Schaick kapitánynak, hogy azonnal futtassa zátonyra a hajót. Ő azonban attól tartott, hogy a közelben lévő olajtartályok és fatelepek is lángra kapnak, ezért inkább a North Brother Island felé irányította a hajót. A döntés végzetesnek bizonyult.
A nagyobb sebesség még jobban táplálta a lángokat, amelyek gyorsan elérték a hajó hátsó részét, ahol az utasok többsége menedéket keresett.
Egy közösséget is elsodort a tragédia
A General Slocum hajókatasztrófa végül több mint ezer ember életét követelte, miközben mindössze néhány százan élték túl a szerencsétlenséget. A Lower East Side német közössége szinte egyik napról a másikra összeomlott: családok százai veszítették el szeretteiket, sok túlélő pedig elköltözött vagy visszatért Németországba. A tragédia után vizsgálat indult, amely feltárta a hajó biztonsági hiányosságait és a rendszer hibáit.
Bár végül csak a kapitányt ítélték el gondatlanság miatt, az eset nyomán jelentősen szigorították az amerikai személyszállító hajók biztonsági előírásait.
A General Slocum neve ma már kevésbé ismert, mint a Titanicé, pedig a katasztrófa hosszú időn át New York történetének legsúlyosabb tragédiájának számított.
Felborult egy turistákat szállító hajó – többen eltűntek a jeges vízben
Tragédiába torkollott egy turistakirándulás a szibériai Bajkál-tónál, miután felborult egy légpárnás jármű a jeges vízben. A hajóbaleset során öt ember életét vesztette.
Drámai mentés Floridában: egy elsüllyedt hajó utasai kerültek bajba – videó
Hat embert mentettek ki Floridában, miután egy kisebb hajó elsüllyedt a parttól mintegy három kilométerre. Az elsüllyedt hajó utasainak mentésében egy apa-fia rendőrpáros, tűzoltók és egy segítőkész civil is részt vett.