A Titanic árnyékában: egy hajó, amely több mint ezer embert vitt hullámsírba

1904. június 15-én egy gondtalan nyári kirándulás tragédiába fordult, és New York történetének egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájává vált. A General Slocum gőzhajó fedélzetén több mint 1300 ember – főként nők és gyermekek – tartott a St. Mark’s Evangélikus Lutheránus Egyház éves piknikjére, amikor tűz ütött ki a hajón. A tragédia olyan mély sebet ejtett a város német közösségén, hogy annak hatásai még évtizedekkel később is érezhetők voltak.

A General Slocum tragédiája New York történetének egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája volt – Fotó: Youtube/képkivágás/Fascinating Horror

Ünnepi kirándulás vált rémálommá a PS General Slocum fedélzetén

A háromfedélzetes, lapátkerekes gőzhajó reggel hagyta el a kikötőt, a fedélzeten zeneszó és ünnepi hangulat uralkodott. Nem sokkal az indulás után azonban tűz ütött ki a hajó egyik rakterében.

A feltételezések szerint egy eldobott gyufa gyújthatta meg a piknikhez szállított csomagolóanyagot.

A személyzet először maga próbálta megfékezni a lángokat, de hamar kiderült, hogy a helyzet reménytelen. A tűzoltótömlők rossz állapotban voltak, a legénység pedig nem rendelkezett megfelelő kiképzéssel. Mire a kapitány értesült a veszélyről, a lángok már megállíthatatlanul terjedtek a hajó faszerkezetében.

Miért volt ennyire súlyos a General Slocum hajókatasztrófa?

A tragédia súlyosságát nemcsak a tűz, hanem a súlyos biztonsági hiányosságok is okozták. A későbbi vizsgálatok több problémát tártak fel:

a mentőmellények nagy része használhatatlan volt, a töltetük elkorhadt vagy hibás anyaggal helyettesítették;

a mentőcsónakok rögzítve voltak, így nem lehetett őket gyorsan vízre bocsátani;

nem tartottak tűzvédelmi gyakorlatokat;

a legénység nem volt kiképezve vészhelyzetre;

sok utas nem tudott úszni, és nehéz ruházatot viselt.

Sokan a lángok elől a vízbe ugrottak, de a nehéz korabeli ruházat és a hibás mentőmellények miatt megfulladtak. Másokat a hajó hatalmas lapátkerekei sodortak halálba az East River zavaros vizében.

Kapitányi döntés és végzetes következmények

Amikor a tűz kitört, a parton tartózkodók azt kiabálták William Van Schaick kapitánynak, hogy azonnal futtassa zátonyra a hajót. Ő azonban attól tartott, hogy a közelben lévő olajtartályok és fatelepek is lángra kapnak, ezért inkább a North Brother Island felé irányította a hajót. A döntés végzetesnek bizonyult.

A nagyobb sebesség még jobban táplálta a lángokat, amelyek gyorsan elérték a hajó hátsó részét, ahol az utasok többsége menedéket keresett.

Egy közösséget is elsodort a tragédia

A General Slocum hajókatasztrófa végül több mint ezer ember életét követelte, miközben mindössze néhány százan élték túl a szerencsétlenséget. A Lower East Side német közössége szinte egyik napról a másikra összeomlott: családok százai veszítették el szeretteiket, sok túlélő pedig elköltözött vagy visszatért Németországba. A tragédia után vizsgálat indult, amely feltárta a hajó biztonsági hiányosságait és a rendszer hibáit.

Bár végül csak a kapitányt ítélték el gondatlanság miatt, az eset nyomán jelentősen szigorították az amerikai személyszállító hajók biztonsági előírásait.

A General Slocum neve ma már kevésbé ismert, mint a Titanicé, pedig a katasztrófa hosszú időn át New York történetének legsúlyosabb tragédiájának számított.