125 millió éves ragadozó emelkedett ki a mélyből – a felvételek sokkolták a kutatókat

A goblin cápa a világ egyik legritkább és legtitokzatosabb mélytengeri ragadozója. A kutatók most először figyelhették meg egészséges állapotban, természetes környezetében, ami jelentős áttörést jelent a faj kutatásában – írja a TheSkyNews.

A goblin cápa természetes élőhelyén került kamerák elé, a felvétel új információkat szolgáltathat a titokzatos mélytengeri fajról Fotó: X

Goblin cápa: 125 millió éves titok a mélyből

A Hawai'i Egyetem oceanográfusai két különálló megfigyelést is dokumentáltak. Az első felvétel még 2019-ben készült a Jarvis-sziget közelében, a második pedig 2024-ben a Tonga-árok térségében, ahol csalétekkel felszerelt mélytengeri kamera rögzítette az állatot.

Élő kövületnek is nevezik

A goblin cápa különleges helyet foglal el az élővilágban. A faj családjának története közel 125 millió évre nyúlik vissza, mára azonban egyedüli túlélőként maradt fenn, ezért gyakran élő kövületként emlegetik.

A rare, deep-sea goblin shark has been studied alive in its habitat for the first time, according to new research.



Previously, the sharks had only been filmed and reported alive after being hooked on a fishing line and hauled to the surface pic.twitter.com/b4PFsTmpuq — Sky News (@SkyNews) June 13, 2026

Megjelenése is rendkívül szokatlan: hosszú, hegyes ormánya, áttetsző bőre és előre kilövellő állkapcsa miatt sok szakértő a Föld egyik legfurcsább cápájának tartja. Vadászat közben állkapcsa villámgyorsan előrecsapódik, majd visszahúzódik, ami az állatvilág egyik leggyorsabb táplálkozási mozdulatának számít.

Sokkal mélyebben élhet, mint hitték

A kutatókat különösen az lepte meg, hogy a Tonga-ároknál megfigyelt példány csaknem 700 méterrel mélyebben tartózkodott, mint ameddig korábban ismert volt a faj előfordulása.

Az új felvételek alapján a ritka cápafaj elterjedési területe jóval nagyobb lehet, mint azt a tudomány eddig feltételezte. A felfedezés segíthet abban is, hogy a goblin cápa bekerüljön több ország biodiverzitási és természetvédelmi nyilvántartásaiba.

Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.

Ez volt a valaha létezett legbizarrabb cápafogsor

A cápák hosszú, csaknem 400 millió évre visszanyúló törzsfejlődése néhány egészen különleges csoportot is „kitermelt". Különösen igaz ez a földtörténeti óidő, a paleozoikum néhány cápanemzetségére, amelyek közül a spirálfogú cápák rendkívül bizarr csoportja még a szakemberek számára is komoly fejtörést okoz.