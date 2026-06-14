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goblin cápa

125 millió éves ragadozó emelkedett ki a mélyből – a felvételek sokkolták a kutatókat

2 órája
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A tudósok történelmi jelentőségű felfedezést tettek a Csendes-óceán mélyén. A goblin cápa természetes élőhelyén került kamerák elé, ráadásul olyan helyen és olyan mélységben, amely teljesen meglepte a kutatókat.
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goblin cápafajcápafelvétel

A goblin cápa a világ egyik legritkább és legtitokzatosabb mélytengeri ragadozója. A kutatók most először figyelhették meg egészséges állapotban, természetes környezetében, ami jelentős áttörést jelent a faj kutatásában – írja a TheSkyNews.

A goblin cápa természetes élőhelyén került kamerák elé, a felvétel új információkat szolgáltathat a titokzatos mélytengeri fajról.
A goblin cápa természetes élőhelyén került kamerák elé, a felvétel új információkat szolgáltathat a titokzatos mélytengeri fajról Fotó: X

Goblin cápa: 125 millió éves titok a mélyből

A Hawai'i Egyetem oceanográfusai két különálló megfigyelést is dokumentáltak. Az első felvétel még 2019-ben készült a Jarvis-sziget közelében, a második pedig 2024-ben a Tonga-árok térségében, ahol csalétekkel felszerelt mélytengeri kamera rögzítette az állatot.

Élő kövületnek is nevezik

A goblin cápa különleges helyet foglal el az élővilágban. A faj családjának története közel 125 millió évre nyúlik vissza, mára azonban egyedüli túlélőként maradt fenn, ezért gyakran élő kövületként emlegetik.

Megjelenése is rendkívül szokatlan: hosszú, hegyes ormánya, áttetsző bőre és előre kilövellő állkapcsa miatt sok szakértő a Föld egyik legfurcsább cápájának tartja. Vadászat közben állkapcsa villámgyorsan előrecsapódik, majd visszahúzódik, ami az állatvilág egyik leggyorsabb táplálkozási mozdulatának számít.

Sokkal mélyebben élhet, mint hitték

A kutatókat különösen az lepte meg, hogy a Tonga-ároknál megfigyelt példány csaknem 700 méterrel mélyebben tartózkodott, mint ameddig korábban ismert volt a faj előfordulása.

Az új felvételek alapján a ritka cápafaj elterjedési területe jóval nagyobb lehet, mint azt a tudomány eddig feltételezte. A felfedezés segíthet abban is, hogy a goblin cápa bekerüljön több ország biodiverzitási és természetvédelmi nyilvántartásaiba.

Hihetetlen felvétel készült a nagy fehérről – ezt látni kell!

Szenzációs felvételt hoztak nyilvánosságra a kutatók és búvárok a Földközi-tengerről. A szakértők szerint ez volt az első alkalom, hogy ebben a térségben egy nagy fehér cápa került lencsevégre.

Ez volt a valaha létezett legbizarrabb cápafogsor

A cápák hosszú, csaknem 400 millió évre visszanyúló törzsfejlődése néhány egészen különleges csoportot is „kitermelt". Különösen igaz ez a földtörténeti óidő, a paleozoikum néhány cápanemzetségére, amelyek közül a spirálfogú cápák rendkívül bizarr csoportja még a szakemberek számára is komoly fejtörést okoz.

 

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