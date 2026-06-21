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Magyarok kedvenc üdülőhelyein terjedt el a mérgező hal – egyetlen harapása is súlyos sérülést okozhat

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A Földközi-tenger térségében egyre nagyobb figyelmet kap egy inváziós tengeri faj terjedése. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a gömbhalak száma, ezért a szakemberek és a helyi hatóságok is fokozott óvatosságra figyelmeztetik a nyaralókat és a halászokat.
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halFöldközi tengerharapás

A gömbhalak egyre nagyobb számban jelennek meg a Földközi-tenger különböző térségeiben. A szakértők szerint a faj eredetileg a Vörös-tengerből érkezett a Szuezi-csatornán keresztül, majd fokozatosan terjedt el a mediterrán térségben.

Az ezüstpofájú gömbhal állománya az elmúlt években jelentősen növekedett a Földközi-tengerben (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az ezüstpofájú  gömbhal állománya az elmúlt években jelentősen növekedett a Földközi-tengerben (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az ezüstpofájú gömbhal harapása súlyos sérüléseket okozhat

Az ezüstpofájú gömbhal rendkívül erős állkapoccsal és éles fogakkal rendelkezik. A kutatók szerint harapása komoly sérüléseket okozhat, ezért azt tanácsolják a fürdőzőknek és búvároknak, hogy ne próbálják megérinteni vagy etetni az állatot.

A faj nemcsak sérülésveszélyt jelenthet, hanem mérgező is. Szervezetében tetrodotoxin található, amely erős idegméregnek számít, ezért emberi fogyasztásra nem alkalmas.

A Daily Mail beszámolója szerint a közelmúltban egy idős nő sérült meg Athén közelében, miután egy ilyen hal megharapta fürdőzés közben. Az eset után orvosi ellátásra és varratokra volt szüksége.

A kutatók szerint a faj terjedésében szerepet játszhat a klímaváltozás, mivel a melegebb tengervíz kedvezőbb feltételeket biztosít számára. Az állomány az elmúlt években a Földközi-tenger nyugati térségei felé is terjeszkedett, így már Olaszország és Spanyolország partjainál is megfigyelték.

A halászok szintén problémát jelentő fajként tekintenek rá. Beszámolóik szerint a gömbhal gyakran megrongálja a halászhálókat, és jelentős károkat okozhat a tengeri élővilágban is, mivel rendkívül alkalmazkodó és szinte mindent elfogyaszt.

A terjedés visszaszorítása érdekében több mediterrán ország különböző intézkedéseket vizsgál. Cipruson például támogatást kapnak azok a halászok, akik befogják a veszélyes halfajt, míg Görögországban is hasonló program lehetőségét mérlegelik.

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