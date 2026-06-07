Komoly bajba került a GoPro: már a csőd lehetősége sem kizárt

A cég évekig meghatározó szereplője volt az akciókamerák piacának, termékei a sportolók, utazók és tartalomgyártók körében egyaránt népszerűek voltak. Az elmúlt időszakban azonban a vállalat egyre komolyabb pénzügyi nehézségekkel szembesült. A GoPro problémáit jól mutatja, hogy 2026 első negyedévében az árbevétel éves összevetésben 26 százalékkal csökkent, hívta fel a figyelmet a Bild.

A GoPro akciókamerákat készítő vállalat anyagi nehézségekkel küzd, akár csődbe is mehet – Fotó: Deny Napitupulu

A vállalat készpénzállománya eközben mindössze 50 millió dollárra (15,3 milliárd Ft) olvadt. A 2025-ös pénzügyi év sem alakult kedvezően. A GoPro éves árbevétele 651,5 millió dollárra(119,3 milliárd Ft) csökkent, miközben a társaság 83,3 millió dolláros (25,5 milliárd Ft) nettó veszteséget könyvelt el. A számok azt mutatják, hogy a cég veszteséges működése tartóssá vált, miközben pénzügyi mozgástere folyamatosan szűkül.

Az MI-forradalom váratlanul a GoPrót is sújtja

A vállalat nehézségei mögött részben a mesterséges intelligencia iparágának robbanásszerű fejlődése áll. A memóriagyártók, köztük a Samsung és a Micron, egyre nagyobb kapacitást fordítanak a nagy sávszélességű HBM-memóriák előállítására, amelyekre az MI-rendszerek és adatközpontok miatt óriási kereslet mutatkozik.

Ennek következtében a hagyományos memóriachipek kínálata csökkent, ami jelentős áremelkedést eredményezett.

A GoPro szerint bizonyos kulcsfontosságú alkatrészek ára akár 115 százalékkal is emelkedett az elmúlt időszakban.

Nem tudják teljesen áthárítani a költségeket

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a GoPro termékei erős versenyben vannak a piacon. Az akciókamerák jellemzően 300 és 500 dollár (92 ezer és 153 ezer Ft) közötti áron kerülnek forgalomba, ezért a vállalat nem tudja teljes mértékben a vásárlókra hárítani a megemelkedett gyártási költségeket.

Iparági elemzések szerint a GoPro mérete ráadásul nem teszi lehetővé, hogy olyan kedvező, hosszú távú beszállítói szerződéseket kössön, mint a legnagyobb elektronikai gyártók. Ez tovább rontja a profitabilitást.

Jelentős létszámleépítésbe kezdett a vállalat

A cég vezetése már több intézkedést is bejelentett a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében. A GoPro eszközértékesítésekkel próbál pluszforrásokhoz jutni, miközben 2026 áprilisa óta a globális munkaerő mintegy negyedétől megvált.