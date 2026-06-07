Komoly bajba került a GoPro: már a csőd lehetősége sem kizárt

A cég évekig meghatározó szereplője volt az akciókamerák piacának, termékei a sportolók, utazók és tartalomgyártók körében egyaránt népszerűek voltak. Az elmúlt időszakban azonban a vállalat egyre komolyabb pénzügyi nehézségekkel szembesült. A GoPro problémáit jól mutatja, hogy 2026 első negyedévében az árbevétel éves összevetésben 26 százalékkal csökkent, hívta fel a figyelmet a Bild.
A vállalat készpénzállománya eközben mindössze 50 millió dollárra (15,3 milliárd Ft) olvadt. A 2025-ös pénzügyi év sem alakult kedvezően. A GoPro éves árbevétele 651,5 millió dollárra(119,3 milliárd Ft) csökkent, miközben a társaság 83,3 millió dolláros (25,5 milliárd Ft) nettó veszteséget könyvelt el. A számok azt mutatják, hogy a cég veszteséges működése tartóssá vált, miközben pénzügyi mozgástere folyamatosan szűkül.
Az MI-forradalom váratlanul a GoPrót is sújtja
A vállalat nehézségei mögött részben a mesterséges intelligencia iparágának robbanásszerű fejlődése áll. A memóriagyártók, köztük a Samsung és a Micron, egyre nagyobb kapacitást fordítanak a nagy sávszélességű HBM-memóriák előállítására, amelyekre az MI-rendszerek és adatközpontok miatt óriási kereslet mutatkozik.
Ennek következtében a hagyományos memóriachipek kínálata csökkent, ami jelentős áremelkedést eredményezett.
A GoPro szerint bizonyos kulcsfontosságú alkatrészek ára akár 115 százalékkal is emelkedett az elmúlt időszakban.
Nem tudják teljesen áthárítani a költségeket
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a GoPro termékei erős versenyben vannak a piacon. Az akciókamerák jellemzően 300 és 500 dollár (92 ezer és 153 ezer Ft) közötti áron kerülnek forgalomba, ezért a vállalat nem tudja teljes mértékben a vásárlókra hárítani a megemelkedett gyártási költségeket.
Iparági elemzések szerint a GoPro mérete ráadásul nem teszi lehetővé, hogy olyan kedvező, hosszú távú beszállítói szerződéseket kössön, mint a legnagyobb elektronikai gyártók. Ez tovább rontja a profitabilitást.
Jelentős létszámleépítésbe kezdett a vállalat
A cég vezetése már több intézkedést is bejelentett a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében. A GoPro eszközértékesítésekkel próbál pluszforrásokhoz jutni, miközben 2026 áprilisa óta a globális munkaerő mintegy negyedétől megvált.
A létszámcsökkentés célja a működési költségek gyors visszafogása és a készpénzállomány megőrzése.
Felvásárlás vagy összeolvadás is szóba kerülhet
A vállalat vezetése jelenleg több stratégiai lehetőséget is vizsgál. Ezek között szerepel egy esetleges vállalateladás, illetve egy másik piaci szereplővel történő összeolvadás lehetősége is.
Emellett a GoPro új üzleti területek felé nyitna, és potenciális kormányzati, valamint repülőipari partnerekkel folytat tárgyalásokat. A cél az, hogy a vállalat kevésbé függjön a fogyasztói elektronikai piactól, amely az utóbbi években jelentősen lassult.
Bár a GoPro több fronton is igyekszik javítani pénzügyi helyzetén, jelenleg nem látszik olyan nagy volumenű megrendelés vagy hosszú távú szerződés, amely rövid időn belül érdemben stabilizálhatná a vállalat működését. A következő hónapok ezért meghatározóak lehetnek a cég jövője szempontjából.
A valaha az akciókamerák piacát uraló vállalat most olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek akár fennállásának egyik legnehezebb időszakát is jelenthetik.
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