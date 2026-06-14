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grenfell torony

Halálcsapdává alakult a lakóépület, több tucatnyian meghaltak

27 perce
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Kilenc éve történt London egyik legpusztítóbb tűzesete. 2017. június 14-én kigyulladt a londoni Grenfell-torony lakóépület. A tűzvészben 72 ember meghalt, több mint hetvenen megsérültek.
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grenfell toronytűzLondontragédia

2017. június 14-én hajnalban London egyik lakótornyában pusztító tűz ütött ki, amely 72 ember életét követelte, és több száz családot tett földönfutóvá. A Grenfell-torony tragédiája nem csupán egy baleset volt: a későbbi vizsgálatok szerint elkerülhető lett volna a katasztrófa, amely évekig tartó mulasztások, hibás döntések és rendszerszintű kudarcok miatt következett be. 

A helyi lakosok nézik, ahogy a Grenfell-toronyt elborítja a tűz 2017. június 14-én Nyugat-Londonban.
A helyi lakosok nézik, ahogy a Grenfell-torony egészét elborítja a tűz 2017. június 14-én Nyugat-Londonban. 
Fotó: DANIEL LEAL / AFP

2017. június 14-én nem sokkal éjjel 1 óra előtt tűz keletkezett a londoni North Kensington városrészben álló, 24 emeletes Grenfell-torony negyedik emeletének egyik lakásában. A vizsgálatok szerint a tüzet egy hibás hűtőszekrény okozta. Normál körülmények között egy ilyen lakástűznek nem lett volna szabad az egész épületet veszélyeztetnie.  

A lángok azonban kijutottak az épület külső burkolatához, és percek alatt felfelé kezdtek terjedni. Rövid időn belül a tűz az egész homlokzatot belepte, és az épület belsejében is elterjedt. Fél órán belül a lángok már a torony legfelső szintjeit is elérték.  

A tűz több mint 24 órán át égett, a teljes eloltás mintegy 60 órát vett igénybe. Több mint 250 tűzoltó vett részt a mentésben.  

This photo shows fire and smoke rising from a high-rise condominium in London on July 14, 2017. The fire occurred at a public housing "Grenfell Tower" where about 120 households are settling in 24 stories condo, which was built in 1974. According to London fire department officials, 40 fire engines and more than 200 firefighters have been dispatched to extinguish the fire. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Shihomi Kadoya / The Yomiuri Shimbun via AFP)
2017. július 14-én tűz és füst emelkedik egy londoni toronyházból, a Grenfell-toronyból.
Fotó: SHIHOMI KADOYA / Yomiuri

Rengeteg áldozatot követelt a Grenfell-torony tragédiája 

A hivatalos adatok szerint 72 ember vesztette életét a tragédiában. Az áldozatok között gyermekek és idősek is voltak. Több mint 70 ember megsérült, több mint 200 lakó menekült el az épületből – írja a London Fire Brigade. 

Police carry the body of avictim on a stretcher after a fire ripped through Grenfell Tower in west London on June 14, 2017. At least six people were killed Wednesday when a massive fire tore through a London apartment block overnight, with survivors voicing anger over longstanding safety fears at the 24-storey Grenfell Tower. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
A rendőrség hordágyon viszi el az egyik áldozat holttestét, miután 2017. június 14-én, miután tűzvész pusztított a nyugat-londoni Grenfell-toronyban.
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Miért terjedt ilyen gyorsan a tűz? 

A Grenfell-torony 2014 és 2016 között jelentős felújításon esett át. Az épületre új külső burkolatot szereltek fel, amely alumínium kompozit panelekből állt. Ezek polietilén magot tartalmaztak, amely rendkívül gyúlékony anyagnak bizonyult – írja a Reuters.  

A vizsgálatok arra jutottak, hogy a homlokzati rendszer gyakorlatilag „kéményként” működött: a lángok villámgyorsan terjedtek rajta felfelé. 

A brit magas épületekben hosszú ideje alkalmazott tűzvédelmi elv szerint a lakóknak tűz esetén a saját lakásukban kell maradniuk, mert az épületnek elvileg képesnek kell lennie a lángok elszigetelésére. 

Grenfell esetében azonban ez a feltételezés hibásnak bizonyult. Sok lakó követte az utasítást, miközben a tűz és a füst egyre gyorsabban terjedt. Mire a hatóságok visszavonták ezt az ajánlást, sok ember már csapdába esett. 

Mit állapított meg a nyomozás? 

A Grenfell-torony ügyében indított nyilvános vizsgálat évekig tartott. A végleges jelentés 2024-ben készült el. A vizsgálat szerint a tragédia elkerülhető lett volna.  

A jelentés felelősnek minősítette a gyúlékony burkolatot gyártó vállalatokat, a felújításban részt vevő cégeket, az építési szabályozás hiányosságait, a tűzbiztonsági ellenőrzések elégtelenségét, valamint a kormányzati és önkormányzati szervek mulasztásait – írja a GOV.UK. vonatkozó cikke.

A Grenfell-katasztrófa után Nagy-Britanniában tömegesen vizsgálták felül a magas épületek tűzbiztonságát. Számos lakótornyon ugyanazt vagy hasonló burkolatrendszert találták meg, amelyet később el kellett távolítani vagy cserélni.  

A tragédia nyomán jelentősen szigorították az építési és tűzvédelmi szabályokat is.  

 

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