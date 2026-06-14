Halálcsapdává alakult a lakóépület, több tucatnyian meghaltak

2017. június 14-én hajnalban London egyik lakótornyában pusztító tűz ütött ki, amely 72 ember életét követelte, és több száz családot tett földönfutóvá. A Grenfell-torony tragédiája nem csupán egy baleset volt: a későbbi vizsgálatok szerint elkerülhető lett volna a katasztrófa, amely évekig tartó mulasztások, hibás döntések és rendszerszintű kudarcok miatt következett be.

A helyi lakosok nézik, ahogy a Grenfell-torony egészét elborítja a tűz 2017. június 14-én Nyugat-Londonban.

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

2017. június 14-én nem sokkal éjjel 1 óra előtt tűz keletkezett a londoni North Kensington városrészben álló, 24 emeletes Grenfell-torony negyedik emeletének egyik lakásában. A vizsgálatok szerint a tüzet egy hibás hűtőszekrény okozta. Normál körülmények között egy ilyen lakástűznek nem lett volna szabad az egész épületet veszélyeztetnie.

A lángok azonban kijutottak az épület külső burkolatához, és percek alatt felfelé kezdtek terjedni. Rövid időn belül a tűz az egész homlokzatot belepte, és az épület belsejében is elterjedt. Fél órán belül a lángok már a torony legfelső szintjeit is elérték.

A tűz több mint 24 órán át égett, a teljes eloltás mintegy 60 órát vett igénybe. Több mint 250 tűzoltó vett részt a mentésben.

2017. július 14-én tűz és füst emelkedik egy londoni toronyházból, a Grenfell-toronyból.

Fotó: SHIHOMI KADOYA / Yomiuri

Rengeteg áldozatot követelt a Grenfell-torony tragédiája

A hivatalos adatok szerint 72 ember vesztette életét a tragédiában. Az áldozatok között gyermekek és idősek is voltak. Több mint 70 ember megsérült, több mint 200 lakó menekült el az épületből – írja a London Fire Brigade.

A rendőrség hordágyon viszi el az egyik áldozat holttestét, miután 2017. június 14-én, miután tűzvész pusztított a nyugat-londoni Grenfell-toronyban.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Miért terjedt ilyen gyorsan a tűz?

A Grenfell-torony 2014 és 2016 között jelentős felújításon esett át. Az épületre új külső burkolatot szereltek fel, amely alumínium kompozit panelekből állt. Ezek polietilén magot tartalmaztak, amely rendkívül gyúlékony anyagnak bizonyult – írja a Reuters.

A vizsgálatok arra jutottak, hogy a homlokzati rendszer gyakorlatilag „kéményként” működött: a lángok villámgyorsan terjedtek rajta felfelé.

A brit magas épületekben hosszú ideje alkalmazott tűzvédelmi elv szerint a lakóknak tűz esetén a saját lakásukban kell maradniuk, mert az épületnek elvileg képesnek kell lennie a lángok elszigetelésére.

Grenfell esetében azonban ez a feltételezés hibásnak bizonyult. Sok lakó követte az utasítást, miközben a tűz és a füst egyre gyorsabban terjedt. Mire a hatóságok visszavonták ezt az ajánlást, sok ember már csapdába esett.