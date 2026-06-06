Egy hétköznapi zöldség lehet a grillsütő titkos tisztítószere

A módszer főszereplője a hagyma, amely elsőre talán szokatlan tisztítószernek tűnik. A szakemberek szerint azonban működésének tudományos alapja van. A hagyma jelentős része víz, amely a forró grillrácsra kerülve gőzt képez. Ez a nedvesség fellazítja a ráégett zsírt és az ételmaradványokat, így azok könnyebben eltávolíthatók - írja a Bild.

A hagyma lehet a grilltisztítás mestere. A kép illusztráció.

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Grilltisztítás mesterfokon

A hatást tovább erősítik a hagymában található természetes kénvegyületek és savak, amelyek segítenek megbontani a zsíros lerakódások szerkezetét. Emellett a félbevágott hagyma érdes felülete enyhe dörzsölő hatást is kifejt, ami tovább javítja a tisztítás eredményességét. A szakértők szerint a legjobb eredmény akkor érhető el, ha a grillrácsot még melegen kezeljük. Gázgrill esetén akár rövid időre magasabb hőfokra is állítható a készülék, míg faszenes grilleknél a sütés után megmaradó hő elegendő lehet a művelethez.

A tisztításhoz elegendő egy hagymát félbevágni, majd a vágott felét grillvillára vagy hosszú nyársra tűzni.

Ezt követően a hagymát a rácsokon végighúzva a nedvesség és a természetes hatóanyagok fokozatosan fellazítják a szennyeződéseket. A munka végén már csak egy papírtörlővel vagy nedves ruhával kell eltávolítani a maradék lerakódásokat.

"5 Tipps für alle, die gesund u klimafreundlich grillen wollen:

Holzkohle anzünden. Für viele komme nur Holzkohle in Frage - sonst brauche man ja gar nicht erst zu grillen". 🤦‍♀️



Wer mit Holzkohle grillt, wählt d klima- u gesundheitsschädlichste Variante.https://t.co/M5KEs7mcQU — Paula Kundin (@KundinP) May 30, 2026

Bár a módszer egyszerűnek tűnik, sok grillező esküszik rá, mivel vegyszerek nélkül, gyorsan és környezetbarát módon segíthet tisztán tartani a sütőrácsokat. A hagyma így nemcsak az ételek ízesítésében, hanem a grillezés utáni takarításban is hasznos segítőtársnak bizonyulhat. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hogyan lesz tökéletes a grillezett étel.