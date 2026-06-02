Brutális videó: ordítva menekültek a turisták a vérszomjas grizzly elől – centiken múlt a tragédia

Mason Van Zeeland és Alyssa Olsen az Emlékezés napja hétvégén indult túrázni Montana vadregényes hegyei közé, amikor több kiránduló is figyelmeztette őket: grizzlymedvéket láttak a környéken. A fiatalok azonban nem sejtették, hogy perceken belül rémálommá válik a kiruccanásuk – írja a Fox News.

A grizzlyvel való találkozás könnyen tragédiába torkollhat, ezért nem szabad megközelíteni

Halálra rémültek a turisták, amikor a grizzly feléjük fordult

A felvételen jól hallható, ahogy a pánikba esett nő kétségbeesetten kiabál:

Meg fogunk halni! Tényleg meg fogunk halni!

Az első grizzly még elszaladt mellettük, a második azonban megállt, morogni kezdett, majd a turisták felé fordult. A helyzet pillanatok alatt életveszélyessé vált.

Van Zeeland végül az utolsó pillanatban medveriasztó spray-t fújt az állatra, amely ettől megtorpant, majd berohant az erdőbe. A férfi később azt mondta: biztos benne, hogy a spray nélkül nem úszták volna meg élve.

A döbbenetes videó villámgyorsan terjed az interneten, sokan pedig arról írnak: ez minden túrázó legrosszabb rémálma.

A Glacier Nemzeti Park egyébként hírhedt a grizzlykről. Nemrégiben egy túrázót holtan találtak a környéken egy feltételezett medvetámadás után. A park vezetése ismét figyelmeztette a látogatókat: a medvespray nem extra felszerelés, hanem életmentő eszköz.

A szakértők szerint aki grizzlyk közelében túrázik, annak mindig készen kell állnia a legrosszabbra.

Egyre több észlelés érkezik Észak-Magyarországról. A medve ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park két különböző pontján is feltűnt néhány napon belül, ami ismét felhívta a figyelmet a nagyragadozók jelenlétére.

Hosszú éveken át dolgozott vadállatokkal az idomár, mielőtt tragikus baleset érte. A tapasztalt tréner egy reklámfelvétel közben került végzetes helyzetbe, amikor a medve váratlanul rátámadt.