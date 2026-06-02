Trump vérnyomása az egekben – úgy őrjöngött, mintha nem lenne holnap

Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

grizzly

Brutális videó: ordítva menekültek a turisták a vérszomjas grizzly elől – centiken múlt a tragédia

Horrorjelenet játszódott le az amerikai Glacier Nemzeti Parkban. Két túrázó élet-halál harcot vívott két hatalmas grizzlymedvével, az egészről pedig sokkoló videó készült.
Mason Van Zeeland és Alyssa Olsen az Emlékezés napja hétvégén indult túrázni Montana vadregényes hegyei közé, amikor több kiránduló is figyelmeztette őket: grizzlymedvéket láttak a környéken. A fiatalok azonban nem sejtették, hogy perceken belül rémálommá válik a kiruccanásuk – írja a Fox News.

A grizzlyvel való találkozás könnyen tragédiába torkollhat, ezért nem szabad megközelíteni – Fotó: Unsplash
Halálra rémültek a turisták, amikor a grizzly feléjük fordult

A felvételen jól hallható, ahogy a pánikba esett nő kétségbeesetten kiabál:

Meg fogunk halni! Tényleg meg fogunk halni!

Az első grizzly még elszaladt mellettük, a második azonban megállt, morogni kezdett, majd a turisták felé fordult. A helyzet pillanatok alatt életveszélyessé vált.

Van Zeeland végül az utolsó pillanatban medveriasztó spray-t fújt az állatra, amely ettől megtorpant, majd berohant az erdőbe. A férfi később azt mondta: biztos benne, hogy a spray nélkül nem úszták volna meg élve.

A döbbenetes videó villámgyorsan terjed az interneten, sokan pedig arról írnak: ez minden túrázó legrosszabb rémálma.

A Glacier Nemzeti Park egyébként hírhedt a grizzlykről. Nemrégiben egy túrázót holtan találtak a környéken egy feltételezett medvetámadás után. A park vezetése ismét figyelmeztette a látogatókat: a medvespray nem extra felszerelés, hanem életmentő eszköz.

A szakértők szerint aki grizzlyk közelében túrázik, annak mindig készen kell állnia a legrosszabbra.

Medve bukkant fel Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki – fotó

Egyre több észlelés érkezik Észak-Magyarországról. A medve ezúttal az Aggteleki Nemzeti Park két különböző pontján is feltűnt néhány napon belül, ami ismét felhívta a figyelmet a nagyragadozók jelenlétére.

Halálos medvetámadás történt egy hollywoodi filmforgatáson

Hosszú éveken át dolgozott vadállatokkal az idomár, mielőtt tragikus baleset érte. A tapasztalt tréner egy reklámfelvétel közben került végzetes helyzetbe, amikor a medve váratlanul rátámadt.

 

 

