Rabok fogták közre, brutálisan kivégezték a gyerekgyilkost

Brutális börtöntámadás miatt indult bírósági eljárás Angliában, miután egy elítélt fogvatartott életét vesztette a cellájában. A gyerekgyilkost három rab támadta meg – írja a New York Post.

Gyerekgyilkos rabot öltek meg egy börtöntámadás során az angliai Wakefield börtönben (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 33 éves Kyle Bevan életfogytiglani börtönbüntetését töltötte kétéves mostohalánya meggyilkolásáért. A férfit 2024 novemberében találták holtan az angliai Wakefield börtönben. A férfit több alkalommal megszúrták különböző házilag készített fegyverekkel. A rab súlyos sérüléseket szenvedett a mellkasán és a hasán.

A támadást követően a gyanúsítottak az ágyára fektették, ahol később belehalt sérüléseibe. A holttestét csak másnap reggel, a szokásos létszámellenőrzés során találták meg a börtönőrök.

A nyomozás során a hatóságok több, feltételezett támadóeszközt is lefoglaltak. Az egyik, vérnyomokat tartalmazó fémdarabot egy televízió mögött rejtették el, míg további tárgyakat egy másik fogvatartott cellájában találtak meg.

A három vádlott közül ketten szintén életfogytiglani büntetésüket töltötték korábbi gyilkosságok miatt.

Az ügy jelenleg a Leedsi Koronabíróság előtt van. Az ügyészség szerint a három férfi közösen hajtotta végre a támadást, és céljuk az volt, hogy végezzenek a fogvatartottal.

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