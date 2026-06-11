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gyerekgyilkos rab

Rabok fogták közre, brutálisan kivégezték a gyerekgyilkost

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Rabtársai öltek meg egy elítéltet Angliában. A gyerekgyilkos rabra késsel támadtak rá a cellájában, majd sorsára hagyták. Az őrök másnap találták meg a férfi holttestét.
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gyerekgyilkos rabgyilkosságbörtönAngliafogvatartott

Brutális börtöntámadás miatt indult bírósági eljárás Angliában, miután egy elítélt fogvatartott életét vesztette a cellájában. A gyerekgyilkost három rab támadta meg – írja a New York Post

Gyerekgyilkos rabot öltek meg egy börtöntámadás során az angliai Wakefield börtönben
Gyerekgyilkos rabot öltek meg egy börtöntámadás során az angliai Wakefield börtönben (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 33 éves Kyle Bevan életfogytiglani börtönbüntetését töltötte kétéves mostohalánya meggyilkolásáért. A férfit 2024 novemberében találták holtan az angliai Wakefield börtönben. A férfit több alkalommal megszúrták különböző házilag készített fegyverekkel. A rab súlyos sérüléseket szenvedett a mellkasán és a hasán. 

A támadást követően a gyanúsítottak az ágyára fektették, ahol később belehalt sérüléseibe. A holttestét csak másnap reggel, a szokásos létszámellenőrzés során találták meg a börtönőrök. 

A nyomozás során a hatóságok több, feltételezett támadóeszközt is lefoglaltak. Az egyik, vérnyomokat tartalmazó fémdarabot egy televízió mögött rejtették el, míg további tárgyakat egy másik fogvatartott cellájában találtak meg. 

A három vádlott közül ketten szintén életfogytiglani büntetésüket töltötték korábbi gyilkosságok miatt. 

Az ügy jelenleg a Leedsi Koronabíróság előtt van. Az ügyészség szerint a három férfi közösen hajtotta végre a támadást, és céljuk az volt, hogy végezzenek a fogvatartottal. 

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