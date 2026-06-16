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gyermekgyilkosság

Erre keresett rá a gyilkos fiú percekkel azután, hogy megölt egy kislányt

3 órája
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Megrázó részletek hangzottak el egy brit bíróságon annak a 16 éves fiúnak az ügyében, akit egy kilencéves kislány megölésével vádolnak. A gyermekgyilkosság ügyében a vádirat szerint a tinédzser percekkel a támadás után arra keresett rá az interneten, mi történik, ha megöl valakit.
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gyermekgyilkosságkéselésAnglia

Ahogy korábban megírtuk az Origo felületén a gyermekgyilkosság 2025. december 15-én történt az angliai Weston-super-Mare egyik otthonában. A vád szerint a fiú, aki fiatalkora miatt nem nevezhető meg, egy késsel halálosan megsebesítette a 9 éves Aria Thorpe-ot. A kislány egyetlen szúrt sebet szenvedett a mellkasán, amely a szívét és a bal tüdejét is érintette.

Gyermekgyilkosság – késsel szúrta le áldozatát a tinédzser (Illusztráió!)
Gyermekgyilkosság – késsel szúrta le áldozatát a tinédzser (Illusztráió!)
Fotó: KamranAydinov / Magnific

Gyermekgyilkosság miatt áll bíróság előtt a tinédzser

A bristoli koronabíróságon az ügyészség ismertette, hogy Ariát egy családi barát találta meg a nappaliban. A nő azonnal hívta a segélyhívót, és megkezdte az újraélesztést, miközben a vádlott a vád szerint elmenekült a helyszínről.

A fiú a közeli Worle vasútállomásra ment, ahol iskolából ismert fiatalokkal találkozott. 

A bíróságon elhangzottak szerint kölcsönkért egy telefont, majd arra keresett rá, mi történik, ha megöl valakit

– írja a Sky News.

A kilencéves kislány, Aria Thorpe: 

A vonaton fogták el

A tanúk szerint a fiú arról beszélt, hogy el kell menekülnie, és azt állította, hogy a kislány beleszaladt a nála lévő késbe. Az egyik fiatal közben megpróbálta lefoglalni őt, amíg értesítették a rendőrséget.

A vádlottat nem sokkal később egy vonaton tartóztatták le. A rendőrségi kihallgatáson azt mondta, Aria a szúrás után kimondta a nevét, majd néhány lépés után összeesett. A fiú azt állította, megijedt, ezért hagyta el a helyszínt.

Az ügyészség szerint a támadás előtti éjszakán a vádlott több üzenetet is küldött, egyik csoportos beszélgetésének neve pedig önkárosításra utaló kifejezésre változott. 

A fiú tagadja a gyilkosságot, valamint az alternatív vádként megfogalmazott emberölést is.

A tárgyalás várhatóan két hétig tart.

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