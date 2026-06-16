Erre keresett rá a gyilkos fiú percekkel azután, hogy megölt egy kislányt

Ahogy korábban megírtuk az Origo felületén a gyermekgyilkosság 2025. december 15-én történt az angliai Weston-super-Mare egyik otthonában. A vád szerint a fiú, aki fiatalkora miatt nem nevezhető meg, egy késsel halálosan megsebesítette a 9 éves Aria Thorpe-ot. A kislány egyetlen szúrt sebet szenvedett a mellkasán, amely a szívét és a bal tüdejét is érintette.
Gyermekgyilkosság miatt áll bíróság előtt a tinédzser
A bristoli koronabíróságon az ügyészség ismertette, hogy Ariát egy családi barát találta meg a nappaliban. A nő azonnal hívta a segélyhívót, és megkezdte az újraélesztést, miközben a vádlott a vád szerint elmenekült a helyszínről.
A fiú a közeli Worle vasútállomásra ment, ahol iskolából ismert fiatalokkal találkozott.
A bíróságon elhangzottak szerint kölcsönkért egy telefont, majd arra keresett rá, mi történik, ha megöl valakit
– írja a Sky News.
A kilencéves kislány, Aria Thorpe:
A vonaton fogták el
A tanúk szerint a fiú arról beszélt, hogy el kell menekülnie, és azt állította, hogy a kislány beleszaladt a nála lévő késbe. Az egyik fiatal közben megpróbálta lefoglalni őt, amíg értesítették a rendőrséget.
A vádlottat nem sokkal később egy vonaton tartóztatták le. A rendőrségi kihallgatáson azt mondta, Aria a szúrás után kimondta a nevét, majd néhány lépés után összeesett. A fiú azt állította, megijedt, ezért hagyta el a helyszínt.
Az ügyészség szerint a támadás előtti éjszakán a vádlott több üzenetet is küldött, egyik csoportos beszélgetésének neve pedig önkárosításra utaló kifejezésre változott.
A fiú tagadja a gyilkosságot, valamint az alternatív vádként megfogalmazott emberölést is.
A tárgyalás várhatóan két hétig tart.
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