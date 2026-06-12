Megrázó részletek derültek ki egy gyerekgyilkosságról

A gyermekgyilkosság 2023. január 24-én történt a Massachusetts állambeli Duxburyben. A vád szerint Lindsay Clancy három gyermekével végzett otthonukban, miközben férje nem tartózkodott a házban. Az ügyben most az ügyészek azt kérik, hogy a bíróság engedje be bizonyítékként a férj segélyhívását, amely szerintük kulcsfontosságú lehet a júliusban kezdődő tárgyaláson – számolt be a New York Post.

A család massachusetts-i háza, ahogy a gyermekgyilkosság történt

Fotó: Boston 25 News / YouTube / Képkivágás

Gyermekgyilkosság: a férj a segélyhívás közben találta meg a gyerekeket

A bírósági iratok szerint Patrick Clancy akkor hívta a rendőrséget, amikor meglátta, hogy felesége kiugrott duxbury-i otthonuk második emeleti ablakán. Miközben még mindig telefonon beszélt a diszpécserrel, lement a pincébe, ahol megtalálta három gyermeküket.

A beadvány szerint a gyerekek nyakánál tornaszalagok voltak. Patrick ekkor kiabálni kezdett:

Megölte a gyerekeket!

Mire az elsőként kiérkező rendőrök és mentők leértek a pincébe, a férfi már eltávolította a szalagokat a gyerekek nyakáról.

Az ügyészek szerint ennek azért lehet jelentősége, mert Patrick nagyon rövid idő alatt le tudta venni a szalagokat. Álláspontjuk szerint ez gyengíti azt az elméletet, hogy Lindsay Clancy egyszerűen megkötötte volna azokat, majd magukra hagyta volna a gyerekeket – írja a TMZ.

A védelem mentális állapotra hivatkozik

Lindsay Clancy védője korábban jelezte, hogy várhatóan nem vitatják majd, hogy a nő követte el a gyilkosságokat. A védelem ugyanakkor arra készül, hogy beszámíthatatlanságra hivatkozik, és azt állítja:

Clancy súlyos szülés utáni pszichózisban szenvedett, valamint túlgyógyszerezett állapotban volt a tragédia idején.

Az ügyben Lindsay és férje is pert indított azok ellen az orvosok ellen, akik korábban kezelték a nőt. A keresetek szerint az orvosi ellátás során nem ismerték fel megfelelően az állapotát, és nem a megfelelő kezelést kapta.

A júliusra tervezett tárgyalás egyik központi kérdése így az lehet, hogy a bíróság hogyan értékeli a vádlott mentális állapotát a tragédia idején, illetve milyen súllyal veszi figyelembe az ügyészek által bemutatni kívánt bizonyítékokat.