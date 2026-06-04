Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megrettenhetett a Tisza Párt: egyelőre nem szavaz az Országgyűlés a lex Orbánról

Előrejelzés

Amit most mondtak a meteorológusok az időjárásról, attól leesik az állad

gyerek gyilkosság

„Megöltem a fiamat” – sírva vallott az anya a 11 éves fia haláláról

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tizenöt évtől életfogytig tartó börtönbüntetést kapott egy ohiói házaspár 11 éves fiuk halála miatt. A gyermekgyilkosság ügyében a bíróság szerint a kisfiú orvosi elhanyagolás áldozata lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerek gyilkosságOhiogyilkosság

Az Egyesült Államokban, Ohio államban, Cuyahoga megyében, 2026. június 1-jén ítélték el John Towne-t és Ahhra Pugh-t, miután bűnösnek találták őket fiuk, Hunter Towne 2024-es halála miatt. A gyermekgyilkosság ügyében a szülőket több vádpontban is elmarasztalták, köztük gyilkosság, gyermek veszélyeztetése, súlyos testi sértés, gyermekbántalmazás, gondatlanságból elkövetett emberölés és bizonyítékok meghamisítása miatt – számolt be a Law&Crime.

Gyermekgyilkosság miatt ítéltek el ezt az ohiói házaspárt
Gyermekgyilkosság miatt ítéltek el ezt az ohiói házaspárt
Fotó: 19 News csatorna / YouTube / Képkivágás 

Gyermekgyilkosság Ohióban

A hatóságokat 2024. január 10-én riasztották egy Independence városában található szállodához, Cleveland közelében. A rendőrök a 11 éves Hunter Towne holttestét egy ágyon találták meg. 

A család a hotelben élt hat gyermekkel és két háziállattal, a szoba állapotát pedig a rendőrség „siralmasként” írta le.

Hunter születése óta Hirschsprung-betegségben szenvedett, amely súlyos bélproblémákat okozhat. A fiú a halála előtti napokban beteg volt, az orvosszakértő pedig később úgy állapította meg: halálát gondozói orvosi elhanyagolás okozta.

A 11 éves Hunter Towne
A 11 éves Hunter Towne
Fotó: 19 News csatorna / YouTube / Képkivágás

Az anya sírva kért bocsánatot

A bíróságon John Towne nem szólalt meg, ügyvédje szerint fellebbezésre készül. Ahhra Pugh viszont könnyek között beszélt, és azt mondta: 

Nemcsak Huntertől szeretnék bocsánatot kérni, hanem a többi gyerekemtől is. Nemcsak hogy cserbenhagytam Huntert, de meg is öltem, és ez engem is megöl.

A 15 évtől életfogytig tartó ítélet nem adhatja vissza a gyermek életét, de a bíróság döntése egyértelmű üzenet: a súlyos betegséggel élő gyermekek ellátásának elmulasztása végzetes következményekkel járhat.

Ez is érdekelheti:

Kegyetlen gyerekgyilkosság: forró kád vízben égette össze az ötévest a mostohája

Egy 67 éves mostohaanyát bűnösnek találtak egy ötéves kislány halálával kapcsolatban, miután forró fürdővízbe kényszerítette őt büntetésből. A bíróság szerint a gyilkosság brutális körülmények között történt, és az ügyet évtizedeken át balesetként kezelték.

Végre pont kerülhet a sóstói brutális gyilkossági ügy végére

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki a vád szerint megerőszakolt, és megfojtott egy 12 éves kislányt. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta a saját rokonai bizalmával visszaélő gyilkossal szemben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!