„Megöltem a fiamat” – sírva vallott az anya a 11 éves fia haláláról

Az Egyesült Államokban, Ohio államban, Cuyahoga megyében, 2026. június 1-jén ítélték el John Towne-t és Ahhra Pugh-t, miután bűnösnek találták őket fiuk, Hunter Towne 2024-es halála miatt. A gyermekgyilkosság ügyében a szülőket több vádpontban is elmarasztalták, köztük gyilkosság, gyermek veszélyeztetése, súlyos testi sértés, gyermekbántalmazás, gondatlanságból elkövetett emberölés és bizonyítékok meghamisítása miatt – számolt be a Law&Crime.

Gyermekgyilkosság miatt ítéltek el ezt az ohiói házaspárt

Fotó: 19 News csatorna / YouTube / Képkivágás

Gyermekgyilkosság Ohióban

A hatóságokat 2024. január 10-én riasztották egy Independence városában található szállodához, Cleveland közelében. A rendőrök a 11 éves Hunter Towne holttestét egy ágyon találták meg.

A család a hotelben élt hat gyermekkel és két háziállattal, a szoba állapotát pedig a rendőrség „siralmasként” írta le.

Hunter születése óta Hirschsprung-betegségben szenvedett, amely súlyos bélproblémákat okozhat. A fiú a halála előtti napokban beteg volt, az orvosszakértő pedig később úgy állapította meg: halálát gondozói orvosi elhanyagolás okozta.

A 11 éves Hunter Towne

Fotó: 19 News csatorna / YouTube / Képkivágás

Az anya sírva kért bocsánatot

A bíróságon John Towne nem szólalt meg, ügyvédje szerint fellebbezésre készül. Ahhra Pugh viszont könnyek között beszélt, és azt mondta:

Nemcsak Huntertől szeretnék bocsánatot kérni, hanem a többi gyerekemtől is. Nemcsak hogy cserbenhagytam Huntert, de meg is öltem, és ez engem is megöl.

A 15 évtől életfogytig tartó ítélet nem adhatja vissza a gyermek életét, de a bíróság döntése egyértelmű üzenet: a súlyos betegséggel élő gyermekek ellátásának elmulasztása végzetes következményekkel járhat.