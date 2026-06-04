„Megöltem a fiamat” – sírva vallott az anya a 11 éves fia haláláról

Az Egyesült Államokban, Ohio államban, Cuyahoga megyében, 2026. június 1-jén ítélték el John Towne-t és Ahhra Pugh-t, miután bűnösnek találták őket fiuk, Hunter Towne 2024-es halála miatt. A gyermekgyilkosság ügyében a szülőket több vádpontban is elmarasztalták, köztük gyilkosság, gyermek veszélyeztetése, súlyos testi sértés, gyermekbántalmazás, gondatlanságból elkövetett emberölés és bizonyítékok meghamisítása miatt – számolt be a Law&Crime.
Gyermekgyilkosság Ohióban
A hatóságokat 2024. január 10-én riasztották egy Independence városában található szállodához, Cleveland közelében. A rendőrök a 11 éves Hunter Towne holttestét egy ágyon találták meg.
A család a hotelben élt hat gyermekkel és két háziállattal, a szoba állapotát pedig a rendőrség „siralmasként” írta le.
Hunter születése óta Hirschsprung-betegségben szenvedett, amely súlyos bélproblémákat okozhat. A fiú a halála előtti napokban beteg volt, az orvosszakértő pedig később úgy állapította meg: halálát gondozói orvosi elhanyagolás okozta.
Az anya sírva kért bocsánatot
A bíróságon John Towne nem szólalt meg, ügyvédje szerint fellebbezésre készül. Ahhra Pugh viszont könnyek között beszélt, és azt mondta:
Nemcsak Huntertől szeretnék bocsánatot kérni, hanem a többi gyerekemtől is. Nemcsak hogy cserbenhagytam Huntert, de meg is öltem, és ez engem is megöl.
A 15 évtől életfogytig tartó ítélet nem adhatja vissza a gyermek életét, de a bíróság döntése egyértelmű üzenet: a súlyos betegséggel élő gyermekek ellátásának elmulasztása végzetes következményekkel járhat.
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