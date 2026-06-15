Négy hónap pokol: így ölte meg a tanár a rábízott 13 hónapos kisfiút

A 37 éves Jamie Varley és 32 éves partnere, John McGowan-Fazakerley 2023 áprilisában fogadták örökbe a kilenc hónapos Prestont. A kisfiút korábban édesanyjától, a most 42 éves Sarah Daveytől vették el sürgősségi gyámsági végzéssel az Oldham Tanács intézkedésére. Davey 14 évesen egy idős nő meggyilkolásáért került börtönbe 1998-ban, és azóta is rendszeresen visszakerült a büntetés-végrehajtásba – írja az Independent.

Gyermekgyilkosság miatt indult eljárás a 13 hónapos Preston Davey haláláról Fotó:Illusztráció/Unsplash

Gyermekgyilkosság: bűnösnek találták a tanárt és élettársát a bíróságon

A Preston Crown Court előtt zajló, nyolc hetes tárgyaláson az esküdtszék körülbelül 14 órás tanácskozás után hozta meg döntését. Varley-t bűnösnek találták emberölésben, két rendbeli szexuális erőszakban, öt rendbeli gyermekkínzásban, súlyos testi sértésben, gyermek elleni szexuális zaklatásban, valamint 13 rendbeli gyermekekről készült pornográf felvétel készítésében, egy rendbeli ilyen felvétel terjesztésében és egy további felvétel előállításában.

McGowan-Fazakerleyt bűnösnek találták egy gyermek halálának megengedésében, két rendbeli gyermekkínzásban és egy rendbeli szexuális zaklatásban.

Az ítélet kihirdetésekor Varley arcához emelte kezét, majd térdre rogyott és hányni kezdett. Társa nem reagált láthatóan, míg McGowan-Fazakerley apja a fejét csóválta. Preston édesanyja és nagyanyja végig sírtak a tárgyalóteremben, miközben kihirdették mind a 29 bűnösséget megállapító verdiktet.

Hatósági reakciók a gyermekgyilkosság kapcsán

Andy Fallows főfelügyelő, a lancashire-i rendőrség képviselője "megrázónak" nevezte a vizsgálatot, és kiemelte, hogy a kisfiút azok bántalmazták kegyetlenül, akiknek szeretniük és gondozniuk kellett volna – szavai szerint ez "a bizalom legsúlyosabb megszegése".

Karen Tonge, a Koronaügyészség (CPS) képviselője szerint ez "egyike a legdöbbenetesebb és legszörnyűbb ügyeknek", amelyekkel pályafutása során foglalkozott. Hozzátette: gondolatai a kisfiú szeretteivel vannak.