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alkoholizmus

A halálba itta magát egy tini, akinek anyja vette az alkoholt

1 órája
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Szívszorító tragédia látott napvilág: egy coloradói tinit holtan találtak rengetek alkoholos üveggel körülvéve. 55 éves anyja volt az, aki vette neki a szeszt. Nagyon gyakran együtt ittak.
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alkoholizmusgyilkosságtragédia

Gyilkossággal vádjával kell szembenézzen az a coloradói anya, akinek 16 éves lánya krónikus alkoholfogyasztás következtében halt meg. Az 55 éves nő ugyanis együtt ivott a tini Grace Elizabeth-tel, naponta rendelt italt a házhoz, fogyasztottak tömény szeszt közösen miközben marihuánát is szívtak. Mindezt úgy, hogy közben próbálták eltitkolni Grace rendszeres alkoholizálását az apja elől.

Gyilkosnak vélik az anyát, aki rendszeresen vett alkoholt lányának
Gyilkosnak vélik az anyát, aki rendszeresen vett alkoholt lányának. Fotó: Unsplash

A tragédiát követően az előzetes boncolás szerint a tinilánynak életkorához képest rendkívül zsíros volt a mája, ami egyértelműen hosszútávú alkoholfogyasztásra utalt. Halálát krónikus alkoholfogyasztással összefüggő aspirációs tüdőgyulladás okozta.

Még nem tudni, mi vár a gyilkosnak vélt anyára

A nyomozás során előkerült üzenetváltások alapján 2025 szeptemberétől volt szó napi szintű  alkoholvásárlásról. Az is kiderült, hogy az 55 éves nő annak ellenére biztatta lányát a szesz fogyasztására, hogy ő súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Az üzenetekben véres hányásról, étkezési és járási nehézségekről, valamint arról is szó esett, hogy a lány állapota miatt pelenkát viselt már. Épp ezért Grace többször jelezte anyjának, attól fél, meg fog halni.

 A tragédia előtti este is jelezte: nem érzi jól magát. 

Szobájában összesen 173 üres alkoholos üveget találtak elrejtve az ágy alatt és a szekrényben. A palackok között különböző vodkák és más tömény szeszes italok voltak. De az is kiderült, hogy Grace-t 2025 áprilisában kivették a középiskolából, hogy online tanuljon, azonban haláláig mindössze egyetlen félévet végzett el, és hónapok óta nem vett részt semmilyen iskolán kívüli tevékenységben.

Az anyát jelenleg a Jefferson megyei börtönben tartják fogva, óvadékát 500 ezer dollárban, kb. 155 millió forintban állapították meg

 - írja a FoxNews.

 

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