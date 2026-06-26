A halálba itta magát egy tini, akinek anyja vette az alkoholt

Gyilkossággal vádjával kell szembenézzen az a coloradói anya, akinek 16 éves lánya krónikus alkoholfogyasztás következtében halt meg. Az 55 éves nő ugyanis együtt ivott a tini Grace Elizabeth-tel, naponta rendelt italt a házhoz, fogyasztottak tömény szeszt közösen miközben marihuánát is szívtak. Mindezt úgy, hogy közben próbálták eltitkolni Grace rendszeres alkoholizálását az apja elől.

Gyilkosnak vélik az anyát, aki rendszeresen vett alkoholt lányának. Fotó: Unsplash

A tragédiát követően az előzetes boncolás szerint a tinilánynak életkorához képest rendkívül zsíros volt a mája, ami egyértelműen hosszútávú alkoholfogyasztásra utalt. Halálát krónikus alkoholfogyasztással összefüggő aspirációs tüdőgyulladás okozta.

Még nem tudni, mi vár a gyilkosnak vélt anyára

A nyomozás során előkerült üzenetváltások alapján 2025 szeptemberétől volt szó napi szintű alkoholvásárlásról. Az is kiderült, hogy az 55 éves nő annak ellenére biztatta lányát a szesz fogyasztására, hogy ő súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Az üzenetekben véres hányásról, étkezési és járási nehézségekről, valamint arról is szó esett, hogy a lány állapota miatt pelenkát viselt már. Épp ezért Grace többször jelezte anyjának, attól fél, meg fog halni.

A tragédia előtti este is jelezte: nem érzi jól magát.

Szobájában összesen 173 üres alkoholos üveget találtak elrejtve az ágy alatt és a szekrényben. A palackok között különböző vodkák és más tömény szeszes italok voltak. De az is kiderült, hogy Grace-t 2025 áprilisában kivették a középiskolából, hogy online tanuljon, azonban haláláig mindössze egyetlen félévet végzett el, és hónapok óta nem vett részt semmilyen iskolán kívüli tevékenységben.

Az anyát jelenleg a Jefferson megyei börtönben tartják fogva, óvadékát 500 ezer dollárban, kb. 155 millió forintban állapították meg

- írja a FoxNews.