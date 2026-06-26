Megölte csecsemőjét majd eljátszotta, hogy elrabolták őt: lebukott a gyilkos anya

Súlyos vádakkal kell szembenézzen az a 32 éves Dihana L., akit három hónapos kisfia meggyilkolásával gyanúsítanak annak ellenére, hogy az állítja, csecsemőjét elrabolták babakocsijából. A gyilkos anya ezt a bejelentést még június 18-án tetette, azonban a nyomozók nem találtak semmilyen arra utaló nyomot vagy bizonyítékot, hogy a kis Adriant valóban elvitték volna.

Jelenleg is zajlik a nyomozás a gyilkos anya ellen: évekre börtönbe kerülhet. Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

A kisfiú holttestét másnap, június 19-én találták meg a Rankbach-patakban, mindössze 500 méterre a család renningeni, németországi otthonától.Az anyát ezt követően tartóztatták le gyilkosság gyanúja és azon vád miatt, hogy megrendezett egy állítólagos emberrablást.

Jelenleg is zajlik a nyomozás a gyilkos anya ellen

A nyomozás során arra is fény derült, hogy Dijana csupán Adriannal való várandósságának ötödik hónapjában jött rá, hogy terhes. Miután világra hozta gyermekét, egy szűkös, rossz állapotú lakásban éltek, ahol a szomszédok szerint gyakran hangos veszekedések hallatszottak közte és volt élettársa között. Új barátja időnként ott tartózkodott, de nem élt velük állandóan. A lakásban az exbarát édesanyja is lakott. Volt munkatársai szerint Dijana kétségbeesetten szeretett volna elköltözni onnan:

Ki akart szabadulni a zsúfolt körülmények és az állandó káosz alól

- fogalmaztak a tragédiát követően, míg Dijana anyja azt nyilatkozta, hogy lánya a tragédia napján zacskókkal teli kezekkel ért haza és azt állította, hogy Adrian a babakocsiban maradt a ház előtt.

Amikor néhány perc múlva visszatért azt mondta, a gyermek eltűnt. Azt mondta a rendőröknek, hogy egy idegen elrabolta a kisfiút. A bejelentés után nagyszabású keresőakció indult. Drónokat, helikoptert, tűzoltókat és 40 mentőkutyát is bevetettek

- írja a DailyMail.