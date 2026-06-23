Brutálisan megkéselték, majd egy kórház mellett kidobták áldozatukat a gyilkosok

Három férfit is gyilkossággal vádoltak meg Angliában, miután egy 18 éves fiút halálra késeltek, majd autóval egy kórház közelébe vitték. A fiatal életét már nem tudták megmenteni – írja a DailyMail.

Gyilkosság miatt áll bíróság elé három férfi az Egyesült Királyságban (A kép illusztráció.)

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A 18 éves Kyeron Wheelert június 19-én hajnalban, 2 óra 13 perc körül találták meg Poole városában.

A rendőrség szerint a fiút a Dale Close nevű környéken szúrták meg. Az eset után egy autóval körülbelül másfél kilométerre vitték, egészen a Longfleet Roadig, amely közvetlenül a Poole Kórház mellett található. A fiút gyorsan bevitték az intézménybe, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, röviddel később meghalt.

Három férfit vádolnak a gyilkosság miatt

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