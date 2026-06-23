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gyilkosság

Gyász: gyilkosság áldozata lett a népszerű modell

1 órája
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Az elhunyt nő maradványaira a takarítószemélyzet talált rá.
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gyilkosságáldozatmodell

Gyilkosság áldozata lett a népszerű modell, akinek holttestét egy bőröndbe rejte találták meg. A 36 éves kolumbia szépség, Natalia Billalba Angaritára a hatóságok egy bogotái bérelt lakásban találtak rá azok után, hogy a takarítószemélyzet értesítette őket. Segélyhívásuk során közölték, a hetedik emeleti lakásban az elhunyt nő maradványai egy szürke bőröndbe vannak zárva és a zuhanyban még a víz is folyt. 

Gyilkosság áldozata lett a népszerű modell.
Gyilkosság áldozata lett a népszerű modell. Fotó: Dhivakaran S / Pexels

 

Gyilkosság áldozata lett a közkedvelt szépség

Natalia helyszínen megtalált személyes tárgyai között két útlevele is volt: egy lejárt, valamint egy érvényes, amelyben friss spanyolországi beutazási pecsétek szerepeltek. A hatóságok halálát feltételezett szándékos emberölésként és erőszakos halálesetként kezelik, amely miatt a nyomozás jelenleg is zajlik a lakásban, amit június 3-án béreltek ki rövid időre először, majd a szerződést június 21-ig meghosszabbították.

Június 17-én egy brit állampolgár is az ingatlanba érkezett majd másnap távozott. Ő a biztonsági kamera felvételei szerint ágyneműt vitt a mosókonyhába, azon kívül nem mozgott az épületben. Az igazságügyi szakértők ujjlenyomatokat és más nyomokat gyűjtöttek be a helyszínről, a halál pontos okának és időpontjának megállapítására boncolást rendeltek el.

A nyomozók jelenleg a brit férfit és egy amerikai férfit köröznek Natalia halála miatt, írja a Mirror.

 

 

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