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gyilkosság

Vérbe fulladt az éjszaka Londonban, halálra késeltek egy fiatalt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Halálra késeltek egy fiatal férfit Londonban kedden kora hajnalban. A támadó elmenekült a helyszínről, a rendőrség gyilkossági ügyben indított nyomozást.
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gyilkossághalálos késelésLondonrendőrség

Halálra késeltek egy 22 éves férfit Londonban. A gyilkosság elkövetője elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított a felkutatására – írja a SkyNews.

Gyilkosság történt Londonban, halálra késeltek egy fiatalt
Gyilkosság történt Londonban, halálra késeltek egy fiatalt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőröket kedden kora hajnalban riasztották egy kereszteződéshez, ahol egy súlyos sérültet találtak. A mentők erőfeszítései ellenére a fiatal férfi a helyszínen életét vesztette.

A halálos késelés elkövetője elmenekült a helyszínről, a hatóságok nagy erőkkel keresik.

A nyomozás jelenlegi szakaszában vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, és az esetleges szemtanúk vallomásait.

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