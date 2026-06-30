Vérbe fulladt az éjszaka Londonban, halálra késeltek egy fiatalt

Halálra késeltek egy 22 éves férfit Londonban. A gyilkosság elkövetője elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított a felkutatására – írja a SkyNews.
A rendőröket kedden kora hajnalban riasztották egy kereszteződéshez, ahol egy súlyos sérültet találtak. A mentők erőfeszítései ellenére a fiatal férfi a helyszínen életét vesztette.
A halálos késelés elkövetője elmenekült a helyszínről, a hatóságok nagy erőkkel keresik.
A nyomozás jelenlegi szakaszában vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, és az esetleges szemtanúk vallomásait.
Sokk: gyilkosság vádjával kell szembenézzen egy tízéves
Gyilkossággal vádoltak meg egy tízéves kisfiút Missouri államban miután a hírek szerint agyonlőtt egy héthónapos kislányt. A tragédia június 26-án délután történt. Habár a csecsemőt, Kiyomi Parkert kórházba szállították, ott később belehalt sérüléseibe.
Bőröndben találták meg egy 17 éves lány holttestét
A thai rendőrség gyilkossággal vádolt meg egy ausztrál férfit, miután egy 17 éves lány holttestét egy vasúti sínek közelében kidobott bőröndben találták meg Pattaján. A gyanúsítottat a bangkoki Suvarnabhumi repülőtéren fogták el, ahol a hatóságok szerint éppen az ország elhagyására készült.