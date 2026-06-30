Vérbe fulladt az éjszaka Londonban, halálra késeltek egy fiatalt

Halálra késeltek egy 22 éves férfit Londonban. A gyilkosság elkövetője elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított a felkutatására – írja a SkyNews.

Gyilkosság történt Londonban, halálra késeltek egy fiatalt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőröket kedden kora hajnalban riasztották egy kereszteződéshez, ahol egy súlyos sérültet találtak. A mentők erőfeszítései ellenére a fiatal férfi a helyszínen életét vesztette.

A halálos késelés elkövetője elmenekült a helyszínről, a hatóságok nagy erőkkel keresik.

A nyomozás jelenlegi szakaszában vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, és az esetleges szemtanúk vallomásait.