A képernyőn játszott, a valóságban ölni ment – hátborzongató gyilkosságra derült fény

Lurganban, 2022 decemberében történt a borzalmas eset, amelynek ügyében most 31 év börtönbüntetést szabtak ki Stephen McCullaghra. A gyilkosság idején a férfi azt állította, hogy otthonában élőben közvetített egy videójátékos streamet, ám a rendőrségi szakértők később megállapították: a hatórás felvételt napokkal korábban rögzítették, majd élő adásnak álcázva játszották le – számolt be az esetről a Daily Star.

Gyilkosság miatt 31 év börtönt kapott a férfi, aki hamis YouTube-streammel próbált alibit gyártani

Fotó: Jesus Loves Austin / Unsplash

A gyilkosság alibijének szánták a hamis streamet

A bíróság szerint McCullagh gondosan megtervezte a bűncselekményt. A YouTube-on futó videóban Mikulás-sapkában jelent meg, játszott, ivott, beszélt, és még azt is közölte, hogy aznap este nem hagyja el a házat.

A valóságban azonban a felvétel lejátszása közben álruhát vett, buszra szállt, majd elment Natalie McNally otthonához. A nő 15 hetes terhes volt, amikor brutális támadás áldozata lett.

Brutális támadás érte a várandós nőt

A bíróságon elhangzottak szerint Natalie McNally súlyos fejsérüléseket, nyaki szúrásokat és fojtogatásra utaló sérüléseket szenvedett. Az ügyészek szerint a támadás kegyetlen, elhúzódó és rendkívül erőszakos volt.

A férfi később még vissza is tért az áldozat otthonához, majd segélyhívást tett, mintha csak akkor szembesült volna a történtekkel. A vád szerint ez is a nyomok eltüntetését és a gyanú elterelését szolgálta.

Hidegvérű tervnek nevezte a bíró

A tárgyaláson kiderült, hogy McCullagh a gyilkosság előtt még kedves üzeneteket váltott Natalie-val. Beszélgettek karácsonyi dekorációról, munkáról, a várandósságról és a közelgő szülési szabadságról is.

A bíró szerint a hamis livestream a terv „szerves része” volt, és azt a célt szolgálta, hogy teljes alibit biztosítson a férfinak. Az ítélet kihirdetésekor hangsúlyozta:

a 31 éves büntetés sem tükrözheti Natalie és meg nem született gyermeke életének értékét.

A család gyásza nem érhet véget

Stephen McCullagh mindvégig tagadta a gyilkosságot, de az esküdtszék bűnösnek találta. A bíróság szerint nem hirtelen felindulásból elkövetett támadás történt, hanem előre kitervelt, hidegvérű bűncselekmény.