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gyilkosság

Lakásában ölte meg hidegvérrel szállásadóját egy férfi

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Saját otthonában adott szállást egy férfinak, aki később hidegvérrel megölte szállásadóját Skóciában. A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt gyilkosságért, legkorábban 19 év letöltése után kérvényezheti a feltételes szabadlábra helyezését.
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gyilkosságáldozatzenészéletfogytiglani börtönbüntetés

Legalább 19 év börtönbüntetésre ítéltek egy 52 éves férfit Skóciában egy brutális gyilkosság miatt. A férfi egy invernessi zenészt ölt meg, aki korábban szívességből szállást adott neki a saját lakásában – írja a SkyNews.

Gyilkosság Invernessben: megfojtotta a zenészt a támadó
Gyilkosság Invernessben: megfojtotta a zenészt a támadó (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A bíróság szerint Waldemar Jaronski 2025 december 4-én támadt rá a 32 éves Iain MacFarlane-re az észak-skóciai Inverness városában.

A támadó először késsel fenyegette meg az áldozatot, majd egy üveggel fejbe ütötte. Miután a férfi a földre került, Jaronski lefogta, térdével a nyakára nehezedett, és megpróbálta elzárni a légzését.

A mentők a helyszínre érkeztek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség még aznap őrizetbe vette Jaronskit, aki később beismerte a gyilkosságot.

A vádirat szerint a támadó boxeralsót tömött az áldozat szájába, majd elektromos kábellel és egy csomózott anyagdarabbal megfojtotta a zenészt.

A gyilkosság áldozata ismert zenész volt

Iain MacFarlane tehetséges zenészként és dalszerzőként volt ismert a helyi közösségben. Családja és barátai szerint rendkívül segítőkész ember volt, aki gyakran támogatott másokat, különösen a nehéz helyzetben lévőket.

A bíró az ítélethirdetéskor hangsúlyozta, hogy az áldozat különleges tehetség volt, aki számos húros hangszeren játszott, és zenészként a világ több pontjára is eljutott.

Jaronskit a bíróság hétfőn életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, legkorábban 19 év letöltése után kérvényezheti a feltételes szabadlábra helyezését.

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