Egy egész család halt meg egy brutális házi vérengzésben

Megrázó gyilkosság sokkolta Miamit: egy ismert ingatlanügynök, két kislánya és volt párja holtan került elő egy családi házban. A hatóságok gyilkosság–öngyilkosság lehetőségét vizsgálják, de a pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak – írja a New York Post.

Brutális gyilkosság történt Miamiban

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Gyilkosság gyanúja egy családi tragédia mögött

Egy brutális esetet vizsgál a Miami-Dade Seriffhivatal a 46 éves ingatlanügynök és családja halála ügyében. A hatóságok szerint mind a négyen szúrt sérüléseket szenvedtek, és a nyomozás jelenlegi állása alapján gyilkosság–öngyilkosság történhetett. A rendőrség egy jóléti ellenőrzés során jutott a helyszínre, ahol a család tagjait már holtan találták.

A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a hatóságok a boncolási eredményekre várnak, hogy pontosabb képet kapjanak a történtekről.

A nő, Melanie Hyer sikeres ingatlanügynökként dolgozott Dél-Floridában, főként luxusingatlanokra specializálódva. Korábban több médiamegjelenésben is szakértőként szerepelt. Volt párjával évekkel ezelőtt különváltak, de közösen nevelték két lányukat. A férfi korábbi kapcsolataiból származó információk szerint a felek között hosszú ideje feszült volt a viszony, különösen a gyermekelhelyezés kérdése miatt. A férfi attól tarthatott, hogy elveszítheti gyermekeit, és három héttel a halálesetek előtt egy búcsúra emlékeztető üzenetet is küldött volt feleségének.