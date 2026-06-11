Emiatt a gyakori hiba miatt nem hat a gyógyszere

A vizsgálatban részt vevő pácienseknek gyakran gondot okozott az orvosi információk megjegyzése és a receptcímkék pontos értelmezése. A kutatók szerint a gyógyszer szedésével kapcsolatos hibák nem a betegek figyelmetlenségéből, hanem a bonyolult és következetlen tájékoztatásból fakadnak – írja a CNN Edition.
Veszélyes félreértés miatt maradhat el a gyógyszer hatása
Már egy rövid orvosi konzultáció után is sokan elfelejtik a diagnózisuk részleteit vagy a kezelési utasításokat. A nem egyértelmű figyelmeztetések miatt előfordulhat, hogy valaki túl sokat vagy túl keveset vesz be egy készítményből.
Az is problémát jelenthet, ha a beteg nem tudja, étkezés előtt, után vagy más szerekkel együtt szedheti-e a készítményt.
A szakértők szerint a rövid rendelési idők és a túlzottan szakmai nyelvezet tovább növeli a félreértések esélyét. A kutatás hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszernek egyszerűbb és egységesebb kommunikációra van szüksége.
A betegeknek érdemes bátran kérdezniük az orvostól és a gyógyszerésztől, még akkor is, ha úgy érzik, minden világos. A szakemberek szerint egy gyógyszerlista vezetése és az utasítások pontos tisztázása jelentősen csökkentheti a hibák kockázatát.
Áttörés a recept felírásban
A magyar egészségügyi szabályozás újabb változása szerint ősztől bizonyos esetekben már nemcsak az orvos, hanem a gyógyszerész is felírhatja a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszereket. A cél, hogy a krónikus betegek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a szükséges készítményekhez, különösen akkor, ha a háziorvosi receptújítás nehézkes.
Milliók szedik naponta a demenciát okozó gyógyszert
A savcsökkentőként használt protonpumpa-gátlók (PPI-k) hosszú távú szedését egy új kutatás a demencia kockázatának növekedésével hozza összefüggésbe, különösen több évnyi használat után. A vizsgálatok szerint azoknál, akik éveken át szedték ezeket a gyógyszereket, nagyobb arányban jelent meg kognitív hanyatlás, mint a nem használóknál.