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gyógyszer

Emiatt a gyakori hiba miatt nem hat a gyógyszere

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A betegek közel egyharmada nehezen értelmezi az orvosi tájékoztatókat és az egészségügyi utasításokat, derült ki egy új kutatásból. A félreértések egyik leggyakoribb forrása a gyógyszer adagolására vonatkozó útmutatás, amelyet sokan helytelenül értelmeznek.
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gyógyszerFélreértéstájékoztatásadagolás

A vizsgálatban részt vevő pácienseknek gyakran gondot okozott az orvosi információk megjegyzése és a receptcímkék pontos értelmezése. A kutatók szerint a gyógyszer szedésével kapcsolatos hibák nem a betegek figyelmetlenségéből, hanem a bonyolult és következetlen tájékoztatásból fakadnak írja a CNN Edition.

gyógyszer
Sokan nincsenek tisztában vele, de a meleg megváltoztathatja a gyógyszerek hatását
Fotó: Unsplash

Veszélyes félreértés miatt maradhat el a gyógyszer hatása

Már egy rövid orvosi konzultáció után is sokan elfelejtik a diagnózisuk részleteit vagy a kezelési utasításokat. A nem egyértelmű figyelmeztetések miatt előfordulhat, hogy valaki túl sokat vagy túl keveset vesz be egy készítményből.

Az is problémát jelenthet, ha a beteg nem tudja, étkezés előtt, után vagy más szerekkel együtt szedheti-e a készítményt.

A szakértők szerint a rövid rendelési idők és a túlzottan szakmai nyelvezet tovább növeli a félreértések esélyét. A kutatás hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszernek egyszerűbb és egységesebb kommunikációra van szüksége. 

A betegeknek érdemes bátran kérdezniük az orvostól és a gyógyszerésztől, még akkor is, ha úgy érzik, minden világos. A szakemberek szerint egy gyógyszerlista vezetése és az utasítások pontos tisztázása jelentősen csökkentheti a hibák kockázatát.

Áttörés a recept felírásban

A magyar egészségügyi szabályozás újabb változása szerint ősztől bizonyos esetekben már nemcsak az orvos, hanem a gyógyszerész is felírhatja a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszereket. A cél, hogy a krónikus betegek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a szükséges készítményekhez, különösen akkor, ha a háziorvosi receptújítás nehézkes.

 

Milliók szedik naponta a demenciát okozó gyógyszert

A savcsökkentőként használt protonpumpa-gátlók (PPI-k) hosszú távú szedését egy új kutatás a demencia kockázatának növekedésével hozza összefüggésbe, különösen több évnyi használat után. A vizsgálatok szerint azoknál, akik éveken át szedték ezeket a gyógyszereket, nagyobb arányban jelent meg kognitív hanyatlás, mint a nem használóknál.

 

 

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