Emiatt a gyakori hiba miatt nem hat a gyógyszere

A vizsgálatban részt vevő pácienseknek gyakran gondot okozott az orvosi információk megjegyzése és a receptcímkék pontos értelmezése. A kutatók szerint a gyógyszer szedésével kapcsolatos hibák nem a betegek figyelmetlenségéből, hanem a bonyolult és következetlen tájékoztatásból fakadnak – írja a CNN Edition.

Sokan nincsenek tisztában vele, de a meleg megváltoztathatja a gyógyszerek hatását

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Veszélyes félreértés miatt maradhat el a gyógyszer hatása

Már egy rövid orvosi konzultáció után is sokan elfelejtik a diagnózisuk részleteit vagy a kezelési utasításokat. A nem egyértelmű figyelmeztetések miatt előfordulhat, hogy valaki túl sokat vagy túl keveset vesz be egy készítményből.

Az is problémát jelenthet, ha a beteg nem tudja, étkezés előtt, után vagy más szerekkel együtt szedheti-e a készítményt.

A szakértők szerint a rövid rendelési idők és a túlzottan szakmai nyelvezet tovább növeli a félreértések esélyét. A kutatás hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszernek egyszerűbb és egységesebb kommunikációra van szüksége.

A betegeknek érdemes bátran kérdezniük az orvostól és a gyógyszerésztől, még akkor is, ha úgy érzik, minden világos. A szakemberek szerint egy gyógyszerlista vezetése és az utasítások pontos tisztázása jelentősen csökkentheti a hibák kockázatát.