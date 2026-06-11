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Tragédia az Egyesült Államokban: három gyermek halt meg gyógyszer-túladagolás miatt

18 perce
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Három gyermek halt meg az elmúlt két hónapban Connecticut államban difenhidramin-túladagolás következtében – erősítették meg az állami hatóságok. Az esetek miatt a szakemberek fokozott óvatosságra intik a szülőket a gyógyszerek használatával és tárolásával kapcsolatban, miközben hangsúlyozzák: a halálesetek és a közösségi médiában terjedő „Benadryl-kihívás” között egyelőre nem igazolt az összefüggés.
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A connecticuti Gyermekvédelmi Hivatal közleményben számolt be a tragédiákról, és jelezte, hogy a növekvő érdeklődés és médiamegkeresések miatt szükségesnek látta a hivatalos tájékoztatást. A difenhidramin – amelyet többek között Benadryl márkanéven is forgalmaznak – egy széles körben használt antihisztamin, amely allergiás tünetek enyhítésére szolgáló gyógyszer - írja az ABC.

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A hatóságok szerint a gyógyszer-túladagolásos esetek megelőzésében kulcsszerepük van a szülőknek. A kép illusztráció.
Fotó: Unsplash

 

Egyre komolyabb gondot okoznak a gyógyszer-túladagolásos esetek az Egyesült Államokban

Az esetek nyomán az állami gyermekvédelmi és közegészségügyi hatóságok közösen hívták fel a figyelmet arra, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek is súlyos, akár halálos kockázatot jelenthetnek, ha nem megfelelően használják őket. A szakemberek külön kiemelték a gyógyszerek biztonságos tárolásának fontosságát, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek vagy serdülők kezébe. A figyelmeztetés különösen aktuális annak fényében, hogy több amerikai államban is terjed egy veszélyes online kihívás, amely a difenhidramin nagy mennyiségű bevételére és annak rögzítésére ösztönzi a fiatalokat. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták: nem bizonyított, hogy a connecticuti halálesetek bármilyen módon ehhez a trendhez köthetők, de a kockázatokra így is fel kell hívni a figyelmet.

Az egészségügyi szervek arra is rámutattak, hogy a gyermekek és serdülők körében egyre gyakoribbak az önsértéssel vagy öngyilkossági gondolatokkal összefüggő sürgősségi esetek, ezért fontos a mentális egészségügyi támogatások elérhetősége is.

A hivatal naponta átlagosan 17 ilyen esetet regisztrál sürgősségi osztályokon. A gyógyszert gyártó Kenvue vállalat közölte: számukra a betegek biztonsága a legfontosabb, és határozottan elítélik a gyógyszerek helytelen használatát népszerűsítő online tartalmakat. A cég szerint együttműködnek a közösségi média platformokkal a veszélyes bejegyzések eltávolítása érdekében.

A szakértők emlékeztetnek: a difenhidramin túladagolása súlyos tüneteket okozhat, és életveszélyes állapothoz vezethet. Ilyen esetben azonnal mentőt kell hívni, vagy fel kell venni a kapcsolatot a mérgezési központtal.

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