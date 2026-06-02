gyorséttermi étel

Ezek a legegészségesebb gyorséttermi fogások

Bár a gyorséttermek kínálata ritkán szerepel az egészséges táplálkozás mintapéldái között, szakértők szerint megfelelő választásokkal itt is találhatók kedvezőbb alternatívák. Két amerikai orvos osztotta meg véleményét arról, mely gyorséttermi ételek illeszthetők be leginkább egy tudatos étrendbe, és melyeket érdemes inkább mellőzni.
Egy nemrégiben közzétett rangsor a legjobb gyorséttermi ételek közé sorolta a Taco Bell vegetáriánus mexikói pizzáját guacamoléval. Dr. Kristin Struble arizonai gyermekorvos azonban nem értett egyet az értékeléssel. Véleménye szerint a liszttortillák gyakran erősen feldolgozott alapanyagokból készülnek, amelyek egyes embereknél emésztési problémákat és gyulladásos folyamatokat idézhetnek elő. Emellett a húsmentes változat szerinte nem biztosít elegendő fehérjét, ami hosszabb ideig tartó teltségérzetet nyújtana - írja a NY Post.

Körültekintésre hívják fel a figyelmet a szakértők a gyorséttermi ételekkel kapcsolatban. A kép illusztráció.
Fotó: Sander Dalhuisen / Unsplash

A gyorséttermi ételek közt is találhatunk egészségeseket

A szakember ehelyett a Chick-fil-A grillezett csirkefalatkáit ajánlja, amelyeket salátával és gyümölcsökkel kiegészítve kiegyensúlyozottabb választásnak tart. Ezzel egyetértett Dr. Lauren Powell georgiai orvos is, aki szerint a magasabb fehérjetartalmú fogások általában előnyösebbek. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a salátaöntetek gyakran jelentős mennyiségű olajat, cukrot és tartósítószert tartalmaznak, ezért érdemes ezek összetevőit is ellenőrizni. A hamburgerek közül a szakértők szerint a zsemle nélküli változatok lehetnek a jobb választások, különösen akkor, ha minőségi húsból készülnek. A fehérje és a zsír kombinációja ugyanis hosszabb ideig biztosíthat jóllakottságot, mint a finomított szénhidrátokban gazdag fogások. A Chipotle kínálata szintén kedvező megítélést kapott. 

Struble szerint a fehérjében gazdag húsok, a rostban bővelkedő fekete bab, valamint a friss zöldségek és salsa jó tápanyagforrások lehetnek.

A guacamole egészséges zsírokat és további rostokat biztosít, míg a tortillák, a chips és a fehér rizs fogyasztását érdemes mérsékelni a magas feldolgozottságuk miatt. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a legjobb megoldás továbbra is az előre megtervezett étkezés. Utazás során gyakran kedvezőbb választás lehet egy élelmiszerbolt felkeresése, ahol friss alapanyagokból összeállított ételek is elérhetők. Emellett egy rövid séta a boltban némi plusz mozgást is jelenthet az autós kiszolgálók használatához képest.

Az orvosok arra is felhívták a figyelmet, hogy sok, egészségesnek reklámozott termék valójában jelentős mennyiségű cukrot, adalékanyagot és feldolgozott összetevőt tartalmazhat. Ide sorolták egyes fehérjeturmixokat is, amelyek a marketing ellenére nem feltétlenül jelentenek ideális választást. Összességében a szakemberek szerint a gyorséttermi étkezés alkalmanként beleférhet az életmódba, de nem szabad rendszeressé válnia. A tudatos választás, a megfelelő fehérjebevitel és a feldolgozott alapanyagok kerülése segíthet abban, hogy még útközben is egészségesebb döntéseket hozzunk. Korábban az Origo beszámolt a gyorséttermi beetetésről.

 

