Ezek a legegészségesebb gyorséttermi fogások

Egy nemrégiben közzétett rangsor a legjobb gyorséttermi ételek közé sorolta a Taco Bell vegetáriánus mexikói pizzáját guacamoléval. Dr. Kristin Struble arizonai gyermekorvos azonban nem értett egyet az értékeléssel. Véleménye szerint a liszttortillák gyakran erősen feldolgozott alapanyagokból készülnek, amelyek egyes embereknél emésztési problémákat és gyulladásos folyamatokat idézhetnek elő. Emellett a húsmentes változat szerinte nem biztosít elegendő fehérjét, ami hosszabb ideig tartó teltségérzetet nyújtana - írja a NY Post.

A gyorséttermi ételek közt is találhatunk egészségeseket

A szakember ehelyett a Chick-fil-A grillezett csirkefalatkáit ajánlja, amelyeket salátával és gyümölcsökkel kiegészítve kiegyensúlyozottabb választásnak tart. Ezzel egyetértett Dr. Lauren Powell georgiai orvos is, aki szerint a magasabb fehérjetartalmú fogások általában előnyösebbek. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a salátaöntetek gyakran jelentős mennyiségű olajat, cukrot és tartósítószert tartalmaznak, ezért érdemes ezek összetevőit is ellenőrizni. A hamburgerek közül a szakértők szerint a zsemle nélküli változatok lehetnek a jobb választások, különösen akkor, ha minőségi húsból készülnek. A fehérje és a zsír kombinációja ugyanis hosszabb ideig biztosíthat jóllakottságot, mint a finomított szénhidrátokban gazdag fogások. A Chipotle kínálata szintén kedvező megítélést kapott.

Struble szerint a fehérjében gazdag húsok, a rostban bővelkedő fekete bab, valamint a friss zöldségek és salsa jó tápanyagforrások lehetnek.

A guacamole egészséges zsírokat és további rostokat biztosít, míg a tortillák, a chips és a fehér rizs fogyasztását érdemes mérsékelni a magas feldolgozottságuk miatt. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a legjobb megoldás továbbra is az előre megtervezett étkezés. Utazás során gyakran kedvezőbb választás lehet egy élelmiszerbolt felkeresése, ahol friss alapanyagokból összeállított ételek is elérhetők. Emellett egy rövid séta a boltban némi plusz mozgást is jelenthet az autós kiszolgálók használatához képest.