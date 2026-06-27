Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyulladáscsökkentő

Hat gyulladáscsökkentő élelmiszer, amelyet a szakértők ajánlanak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az étrend fontos szerepet játszhat az általános egészség megőrzésében és a mindennapi közérzet javításában. A gyulladáscsökkentő ételek fogyasztását számos szakember támogatja, különösen azok számára, akik krónikus gyulladással vagy autoimmun betegséggel élnek. Bár csodaszerek nem léteznek, bizonyos alapanyagok rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet megfelelő működéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyulladáscsökkentőegészségétel

A gyulladáscsökkentő ételek egyre nagyobb figyelmet kapnak a kutatásokban és az orvosi ajánlásokban is. A reumatológusok szerint az egészséges táplálkozás nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, ugyanakkor fontos része lehet a hosszú távú egészségmegőrzésnek. Az olyan alapanyagok, mint az olívaolaj, az omega-3-ban gazdag halak vagy a fermentált élelmiszerek mind kedvezően hathatnak a szervezet gyulladásos folyamataira - írja a Huff Post.

A gyulladáscsökkentő ételek nem helyettesítik az orvosi kezelést, de kiegészíthetik azt
A gyulladáscsökkentő ételek nem helyettesítik az orvosi kezelést, de kiegészíthetik azt
Fotó: Unsplash

Milyen gyulladáscsökkentő ételeket ajánlanak a reumatológusok?

A szakértők szerint az alábbi élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogathatja a gyulladáscsökkentő étrend kialakítását:

  • Extra szűz olívaolaj;
  • Lazac;
  • Makréla;
  • Szardínia;
  • Szardella;
  • Hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó);
  • Friss zöldségek;
  • Gyümölcsök;
  • Savanyú káposzta;
  • Kimcsi;
  • Mandula;
  • Egyéb diófélék és olajos magvak.

A szakemberek kiemelik, hogy az extra szűz olívaolaj oleokantál nevű természetes vegyületet tartalmaz. A kutatások szerint ez az anyag hozzájárulhat a gyulladásos markerek csökkentéséhez, miközben az érrendszer egészségét is támogathatja. Éppen ezért az olívaolaj a mediterrán étrend egyik legfontosabb eleme, amelyet a reumatológusok gyakran ajánlanak pácienseiknek.

A reumatológusok szerint az omega-3 zsírsavak rendelkeznek az egyik legerősebb tudományos háttérrel az étrendi beavatkozások között. Ezek elsősorban a zsíros halakban találhatók meg nagyobb mennyiségben.

A szakemberek azt javasolják, hogy hetente legalább két alkalommal kerüljön az asztalra lazac, makréla, szardínia vagy szardella. Egy nagy létszámú kutatás szerint az omega-3 rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható az autoimmun betegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával.

A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztés szempontjából fontos. A szakértők szerint a rostban gazdag étrend támogathatja az egészséges testsúly fenntartását, ami közvetve az ízületek terhelését is csökkentheti. A reumatológusok elsősorban természetes forrásokból származó rostokat ajánlanak, például hüvelyesekből, zöldségekből és gyümölcsökből.

A fermentált élelmiszerek, például a savanyú káposzta vagy a kimcsi, kedvezően hathatnak a bélmikrobiomra. Mivel az immunrendszer jelentős része a bélrendszerhez kapcsolódik, a kutatók szerint a változatos bélflóra fontos szerepet játszhat az immunválasz szabályozásában. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a fermentált ételekben gazdag étrend csökkentheti bizonyos gyulladásos markerek szintjét.

A mandula és más diófélék egyszerre biztosítanak fehérjét, rostot és egészséges zsírokat. A szakértők szerint ezek könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendbe, miközben jól illeszkednek a gyulladáscsökkentő étrend alapelveihez.

Mediterrán étrend: így étkeznek a hosszú élet titkát keresők

Kutatás bizonyítja! Ez a 8 diéta évtizedekkel meghosszabbíthatja az életet

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!