Hat gyulladáscsökkentő élelmiszer, amelyet a szakértők ajánlanak

A gyulladáscsökkentő ételek egyre nagyobb figyelmet kapnak a kutatásokban és az orvosi ajánlásokban is. A reumatológusok szerint az egészséges táplálkozás nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, ugyanakkor fontos része lehet a hosszú távú egészségmegőrzésnek. Az olyan alapanyagok, mint az olívaolaj, az omega-3-ban gazdag halak vagy a fermentált élelmiszerek mind kedvezően hathatnak a szervezet gyulladásos folyamataira - írja a Huff Post.
Milyen gyulladáscsökkentő ételeket ajánlanak a reumatológusok?
A szakértők szerint az alábbi élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogathatja a gyulladáscsökkentő étrend kialakítását:
- Extra szűz olívaolaj;
- Lazac;
- Makréla;
- Szardínia;
- Szardella;
- Hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó);
- Friss zöldségek;
- Gyümölcsök;
- Savanyú káposzta;
- Kimcsi;
- Mandula;
- Egyéb diófélék és olajos magvak.
A szakemberek kiemelik, hogy az extra szűz olívaolaj oleokantál nevű természetes vegyületet tartalmaz. A kutatások szerint ez az anyag hozzájárulhat a gyulladásos markerek csökkentéséhez, miközben az érrendszer egészségét is támogathatja. Éppen ezért az olívaolaj a mediterrán étrend egyik legfontosabb eleme, amelyet a reumatológusok gyakran ajánlanak pácienseiknek.
A reumatológusok szerint az omega-3 zsírsavak rendelkeznek az egyik legerősebb tudományos háttérrel az étrendi beavatkozások között. Ezek elsősorban a zsíros halakban találhatók meg nagyobb mennyiségben.
A szakemberek azt javasolják, hogy hetente legalább két alkalommal kerüljön az asztalra lazac, makréla, szardínia vagy szardella. Egy nagy létszámú kutatás szerint az omega-3 rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható az autoimmun betegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával.
A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztés szempontjából fontos. A szakértők szerint a rostban gazdag étrend támogathatja az egészséges testsúly fenntartását, ami közvetve az ízületek terhelését is csökkentheti. A reumatológusok elsősorban természetes forrásokból származó rostokat ajánlanak, például hüvelyesekből, zöldségekből és gyümölcsökből.
A fermentált élelmiszerek, például a savanyú káposzta vagy a kimcsi, kedvezően hathatnak a bélmikrobiomra. Mivel az immunrendszer jelentős része a bélrendszerhez kapcsolódik, a kutatók szerint a változatos bélflóra fontos szerepet játszhat az immunválasz szabályozásában. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a fermentált ételekben gazdag étrend csökkentheti bizonyos gyulladásos markerek szintjét.
A mandula és más diófélék egyszerre biztosítanak fehérjét, rostot és egészséges zsírokat. A szakértők szerint ezek könnyen beilleszthetők a mindennapi étrendbe, miközben jól illeszkednek a gyulladáscsökkentő étrend alapelveihez.
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