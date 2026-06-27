Hat gyulladáscsökkentő élelmiszer, amelyet a szakértők ajánlanak

A gyulladáscsökkentő ételek egyre nagyobb figyelmet kapnak a kutatásokban és az orvosi ajánlásokban is. A reumatológusok szerint az egészséges táplálkozás nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, ugyanakkor fontos része lehet a hosszú távú egészségmegőrzésnek. Az olyan alapanyagok, mint az olívaolaj, az omega-3-ban gazdag halak vagy a fermentált élelmiszerek mind kedvezően hathatnak a szervezet gyulladásos folyamataira - írja a Huff Post.

A gyulladáscsökkentő ételek nem helyettesítik az orvosi kezelést, de kiegészíthetik azt

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Milyen gyulladáscsökkentő ételeket ajánlanak a reumatológusok?

A szakértők szerint az alábbi élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogathatja a gyulladáscsökkentő étrend kialakítását:

Extra szűz olívaolaj;

Lazac;

Makréla;

Szardínia;

Szardella;

Hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó);

Friss zöldségek;

Gyümölcsök;

Savanyú káposzta;

Kimcsi;

Mandula;

Egyéb diófélék és olajos magvak.

A szakemberek kiemelik, hogy az extra szűz olívaolaj oleokantál nevű természetes vegyületet tartalmaz. A kutatások szerint ez az anyag hozzájárulhat a gyulladásos markerek csökkentéséhez, miközben az érrendszer egészségét is támogathatja. Éppen ezért az olívaolaj a mediterrán étrend egyik legfontosabb eleme, amelyet a reumatológusok gyakran ajánlanak pácienseiknek.

A reumatológusok szerint az omega-3 zsírsavak rendelkeznek az egyik legerősebb tudományos háttérrel az étrendi beavatkozások között. Ezek elsősorban a zsíros halakban találhatók meg nagyobb mennyiségben.

A szakemberek azt javasolják, hogy hetente legalább két alkalommal kerüljön az asztalra lazac, makréla, szardínia vagy szardella. Egy nagy létszámú kutatás szerint az omega-3 rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható az autoimmun betegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával.

A megfelelő rostbevitel nemcsak az emésztés szempontjából fontos. A szakértők szerint a rostban gazdag étrend támogathatja az egészséges testsúly fenntartását, ami közvetve az ízületek terhelését is csökkentheti. A reumatológusok elsősorban természetes forrásokból származó rostokat ajánlanak, például hüvelyesekből, zöldségekből és gyümölcsökből.

A fermentált élelmiszerek, például a savanyú káposzta vagy a kimcsi, kedvezően hathatnak a bélmikrobiomra. Mivel az immunrendszer jelentős része a bélrendszerhez kapcsolódik, a kutatók szerint a változatos bélflóra fontos szerepet játszhat az immunválasz szabályozásában. Egyes vizsgálatok arra utalnak, hogy a fermentált ételekben gazdag étrend csökkentheti bizonyos gyulladásos markerek szintjét.