Trump olyan ajándékot kapott, amitől garantáltan leesik az álla –fotó

Az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából az antwerpeni gyémántipar egy különleges gyűrűt készíttetett Donald Trump amerikai elnök számára. Az ékszert a brüsszeli Cinquantenaire Parkban rendezett ünnepségen mutatták be.

A különleges gyűrű formatervezését az amerikai Super Bowl-bajnoki gyűrűk ihlették

Fotó: AWDC

A 18 karátos aranyból készült gyűrűt 321 természetes gyémánt és 75 drágakő díszíti. Az ékszert az antwerpeni ékszerész és gyémántkereskedő David Gotlib tervezte és készítette, hitelességét pedig a HRD Antwerp gyémántlaboratórium tanúsította.

Mit jelképez a gyűrű?

A készítők szerint a gyűrű az Antwerpen és az Egyesült Államok között évtizedek óta fennálló gazdasági kapcsolatot szimbolizálja. Az Egyesült Államok hosszú ideje az antwerpeni természetes gyémántok legfontosabb exportpiaca – számolt be róla az AWDC.

A formatervezést az amerikai Super Bowl-bajnoki gyűrűk ihlették, miközben több részlet is utal az amerikai függetlenség 250. évfordulójára.

Az ünnepségen Bill White amerikai nagykövet vette át az ékszert. Donald Trump videóüzenetben mondott köszönetet az antwerpeni gyémántiparnak.

Az antwerpeni gyémántipar a brüsszeli rendezvényen a természetes és a szintetikus gyémántok közötti különbségekre is felhívta a figyelmet. A vendégek megtekinthették egy gyémántcsiszoló munkáját, valamint a HRD Antwerp laboratórium szakemberei megvizsgálták az érdeklődők ékszereit, hogy természetes vagy mesterségesen előállított gyémántot tartalmaznak-e.

Az Antwerp World Diamond Centre (AWDC) elnöke, Isidore Mörsel hangsúlyozta, hogy a természetes gyémántok több milliárd éves, véges mennyiségben rendelkezésre álló természeti kincsek, amelyek kitermelése és kereskedelme számos országban munkahelyeket teremt, valamint hozzájárul az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra fejlesztéséhez.

Hozzátette, hogy a szintetikus gyémántok ipari körülmények között korlátlan mennyiségben állíthatók elő, ezért fontos, hogy a vásárlók tisztában legyenek a két típus közötti különbségekkel.

Az antwerpeni gyémántipar közlése szerint az exkluzív gyűrű átadásával egyszerre kívánták megünnepelni az Egyesült Államok történelmi jubileumát, bemutatni Antwerpen több évszázados ékszerkészítő hagyományait, valamint felhívni a figyelmet a természetes gyémántok értékére.