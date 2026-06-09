Ő a titokzatos orosz milliárdos, aki eldöntheti az ukrán háború sorsát

A háború kezdete óta Roman Abramovics neve többször felbukkant a háttérben zajló orosz–ukrán egyeztetésekkel kapcsolatban, most azonban új részletek kerültek nyilvánosságra arról, milyen fontos szerepet játszott a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti titkos tárgyalásokban. Az orosz oligarcha állítólag személyesen vitt üzeneteket Moszkva és Kijev között, részt vett fogolycserékben, és még mérgezés áldozata is lehetett.

A háború alatt Roman Abramovics kulcsszereplővé vált Putyin és Zelenszkij titkos tárgyalásainál (Fotó: Jed Leicester / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP)

A beszámolók szerint Vlagyimir Putyin a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon maga utalt arra, hogy egy ismert üzletember nemrég Kijevben járt, majd levelet vitt neki Volodimir Zelenszkijtől. Később az ukrán elnök megerősítette, hogy az üzletember Roman Abramovics volt. Zelenszkij azt üzente az orosz elnöknek, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donbaszról, ugyanakkor kész lenne tűzszünetre és személyes találkozóra is.

A Financial Times szerint a levél hangvétele jóval békülékenyebb volt, mint Zelenszkij nyilvános nyilatkozatai. A lap úgy értesült, hogy Abramovics már a háború első napjaiban bekapcsolódott a közvetítési folyamatokba, és hosszú ideig ő volt az egyetlen olyan orosz szereplő, akivel az ukrán vezetés hajlandó volt kommunikálni.

Az ukrán filmproducer, Alekszandr Rodnyanszkij szerint a teljes körű invázió kezdetén Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke vetette fel először Abramovics bevonását. Az ukrán vezetés olyan közvetítőt keresett, aki közvetlen kapcsolatban áll Putyinnal, ugyanakkor képes emberi nyelven kommunikálni az ukrán féllel is. Rodnyanszkij úgy vélte, Abramovics empatikusabb és pragmatikusabb lehet más orosz oligarcháknál.

A háború kitörésének napján Abramovics Franciaország déli részén tartózkodott, de azonnal Moszkvába repült, hogy találkozzon Putyinnal. A beszámolók szerint az orosz elnök jóváhagyta, hogy az üzletember részt vegyen a háttértárgyalásokban. Néhány nappal később már Varsóban egyeztetett ukrán tisztviselőkkel.

A háború első hónapjaiban Abramovics folyamatosan utazott Oroszország, Ukrajna, Izrael és Törökország között. Részt vett a belarusz és isztambuli tárgyalások előkészítésében is. Egyes források szerint ő győzte meg az orosz felet arról, hogy a kezdeti egyeztetések online formában történjenek.

A legdrámaibb incidens 2022 márciusában történt. Abramovics és Rusztem Umerov ukrán politikus egy találkozó után mérgezési tüneteket észleltek magukon. A BBC orosz szolgálata szerint Abramovics átmenetileg elveszítette látását, bőrsérülései lettek és súlyos fejfájás gyötörte. A Bellingcat vizsgálata szerint vegyi anyag is okozhatta a tüneteket. Több forrás úgy vélte, hogy a mérgezés célja inkább a megfélemlítés lehetett, nem gyilkossági kísérlet.