Ő a titokzatos orosz milliárdos, aki eldöntheti az ukrán háború sorsát

A háború kezdete óta Roman Abramovics neve többször felbukkant a háttérben zajló orosz–ukrán egyeztetésekkel kapcsolatban, most azonban új részletek kerültek nyilvánosságra arról, milyen fontos szerepet játszott a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti titkos tárgyalásokban. Az orosz oligarcha állítólag személyesen vitt üzeneteket Moszkva és Kijev között, részt vett fogolycserékben, és még mérgezés áldozata is lehetett.
A beszámolók szerint Vlagyimir Putyin a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon maga utalt arra, hogy egy ismert üzletember nemrég Kijevben járt, majd levelet vitt neki Volodimir Zelenszkijtől. Később az ukrán elnök megerősítette, hogy az üzletember Roman Abramovics volt. Zelenszkij azt üzente az orosz elnöknek, hogy Ukrajna nem hajlandó lemondani a Donbaszról, ugyanakkor kész lenne tűzszünetre és személyes találkozóra is.
A Financial Times szerint a levél hangvétele jóval békülékenyebb volt, mint Zelenszkij nyilvános nyilatkozatai. A lap úgy értesült, hogy Abramovics már a háború első napjaiban bekapcsolódott a közvetítési folyamatokba, és hosszú ideig ő volt az egyetlen olyan orosz szereplő, akivel az ukrán vezetés hajlandó volt kommunikálni.
Az ukrán filmproducer, Alekszandr Rodnyanszkij szerint a teljes körű invázió kezdetén Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke vetette fel először Abramovics bevonását. Az ukrán vezetés olyan közvetítőt keresett, aki közvetlen kapcsolatban áll Putyinnal, ugyanakkor képes emberi nyelven kommunikálni az ukrán féllel is. Rodnyanszkij úgy vélte, Abramovics empatikusabb és pragmatikusabb lehet más orosz oligarcháknál.
A háború kitörésének napján Abramovics Franciaország déli részén tartózkodott, de azonnal Moszkvába repült, hogy találkozzon Putyinnal. A beszámolók szerint az orosz elnök jóváhagyta, hogy az üzletember részt vegyen a háttértárgyalásokban. Néhány nappal később már Varsóban egyeztetett ukrán tisztviselőkkel.
A háború első hónapjaiban Abramovics folyamatosan utazott Oroszország, Ukrajna, Izrael és Törökország között. Részt vett a belarusz és isztambuli tárgyalások előkészítésében is. Egyes források szerint ő győzte meg az orosz felet arról, hogy a kezdeti egyeztetések online formában történjenek.
A legdrámaibb incidens 2022 márciusában történt. Abramovics és Rusztem Umerov ukrán politikus egy találkozó után mérgezési tüneteket észleltek magukon. A BBC orosz szolgálata szerint Abramovics átmenetileg elveszítette látását, bőrsérülései lettek és súlyos fejfájás gyötörte. A Bellingcat vizsgálata szerint vegyi anyag is okozhatta a tüneteket. Több forrás úgy vélte, hogy a mérgezés célja inkább a megfélemlítés lehetett, nem gyilkossági kísérlet.
A tárgyalások során állítólag Putyin kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek. Miután Abramovics átadta az ukrán elnök kompromisszumos javaslatait, az orosz elnök a beszámolók szerint úgy reagált:
Mondd meg neki, hogy elpusztítom őket.
A háború következő szakaszában Abramovics szerepe a fogolycseréknél vált különösen fontossá. Az orosz oligarcha közreműködött a mariupoli Azov-ezred katonáinak kiszabadításában is. A 2022 szeptemberében végrehajtott nagyszabású csere során több mint 200 ukrán hadifogoly térhetett haza, köztük a Mariupolt védő parancsnokok is. Cserébe Oroszország visszakapta Viktor Medvedcsuk ukrán-orosz politikust.
Abramovics Szaúd-Arábiában is tárgyalt Mohamed bin Szalmán koronaherceggel, majd személyesen kísérte Rijádba az elengedett brit foglyokat. Az egyik brit állampolgár állítólag megjegyezte, hogy az üzletember nagyon hasonlít Roman Abramovicsra, mire ő csak annyit felelt: „Mert én vagyok Roman Abramovics.”
A háború során az oligarcha a gabonaegyezmény létrehozásában is fontos szerepet játszott. A megállapodás lehetővé tette az ukrán gabona exportját a fekete-tengeri kikötőkön keresztül, miközben enyhítették az orosz mezőgazdasági export korlátozásait is. Abramovics jelen volt az isztambuli aláíráson.
Sokáig kérdés volt, hogy az üzletember pontosan miért vállal ilyen aktív szerepet a háború diplomáciai hátterében. Egyesek szerint valóban meg akarja állítani a vérontást és emberéleteket akar menteni. Közeli ismerősei szerint Abramovicsot mélyen megrázta a konfliktus, és sokkal inkább foglalkoztatta a béke lehetősége, mint saját üzleti érdekei.
Mások viszont úgy vélik, az oligarcha saját vagyonát és nemzetközi kapcsolatait próbálta megmenteni. A háború után az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is szankciókat vezetett be ellene. Amerikai büntetőintézkedések végül nem születtek, sajtóinformációk szerint részben azért, mert Zelenszkij személyesen kérte Joe Bident, hogy Abramovicsot ne zárják ki teljesen a tárgyalási folyamatokból.
A háború jelenlegi szakaszában Abramovics szerepe kisebb lett, különösen Donald Trump visszatérése és az új diplomáciai csatornák megjelenése után, ugyanakkor több forrás szerint még mindig ő az egyik legfontosabb informális összekötő Moszkva és Kijev között. Egy, az üzletemberhez közel álló személy szerint az ukránok ma is azért hajlandók szóba állni vele, mert „ő az egyetlen orosz, akit még képesek eltűrni”.