Óriási fordulat: megállapodás születhetett a háború lezárásáról – zuhan az olajár

Amerikai és iráni tisztviselők közölték, hogy megállapodásra jutottak a közöttük zajló háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az előzetes egyezség hatására csökkenni kezdtek az olajárak, ugyanakkor Teherán nukleáris programjának jövője továbbra is további tárgyalások tárgyát képezi – írta meg a Reuters.

Fordulat a háborúban

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Fordulat a háborúban

Bár a megállapodás egyelőre csak keretmegállapodásnak tekinthető, ez jelenti az eddigi legjelentősebb áttörést a konfliktus rendezésében. A háború azután robbant ki, hogy februárban amerikai és izraeli erők közös csapásokat mértek Iránra.

A harcok azóta több ezer ember életét követelték, és komoly zavarokat okoztak a globális energiapiacokon. A mostani egyezség ugyanakkor reményt adhat a feszültség enyhülésére és a nemzetközi olajkereskedelem stabilizálására.

Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás immár elkészült

– írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon vasárnap washingtoni idő szerint délután fél hat körül.

Bejegyzése nem sokkal azután jelent meg, hogy Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, akinek országa közvetítő szerepet vállalt a tárgyalások során, bejelentette: helyi idő szerint hétfő hajnalban megszületett az egyezség.

Az egyetértési megállapodást várhatóan pénteken írják alá hivatalosan Svájcban.

A pontos feltételek egyelőre nem ismertek. Sharif az X közösségi oldalon azt írta, hogy a megállapodás „a katonai műveletek azonnali és végleges beszüntetését írja elő minden fronton, beleértve Libanont is”.

Újra megnyílhat a Hormuzi-szoros

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes közölte, hogy a szélesebb konfliktus rendezéséről egy 60 napos tűzszünet ideje alatt folytatnak további tárgyalásokat. Ezek között szerepelhet az Irán elleni szankciók enyhítése is.

A Reuters korábbi értesülései szerint az iráni nukleáris program sorsa szintén ezeknek a későbbi egyeztetéseknek lesz a része.

Trump bejelentette, hogy

pénteken újra megnyílik a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala, és amelyet Irán hónapok óta gyakorlatilag lezárt.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy utasítást adott az iráni kikötők elleni amerikai blokád megszüntetésére.