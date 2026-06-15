Óriási fordulat: megállapodás születhetett a háború lezárásáról – zuhan az olajár

Amerikai és iráni tisztviselők közölték, hogy megállapodásra jutottak a közöttük zajló háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az előzetes egyezség hatására csökkenni kezdtek az olajárak, ugyanakkor Teherán nukleáris programjának jövője továbbra is további tárgyalások tárgyát képezi – írta meg a Reuters.
Fordulat a háborúban
Bár a megállapodás egyelőre csak keretmegállapodásnak tekinthető, ez jelenti az eddigi legjelentősebb áttörést a konfliktus rendezésében. A háború azután robbant ki, hogy februárban amerikai és izraeli erők közös csapásokat mértek Iránra.
A harcok azóta több ezer ember életét követelték, és komoly zavarokat okoztak a globális energiapiacokon. A mostani egyezség ugyanakkor reményt adhat a feszültség enyhülésére és a nemzetközi olajkereskedelem stabilizálására.
Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás immár elkészült
– írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon vasárnap washingtoni idő szerint délután fél hat körül.
Bejegyzése nem sokkal azután jelent meg, hogy Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, akinek országa közvetítő szerepet vállalt a tárgyalások során, bejelentette: helyi idő szerint hétfő hajnalban megszületett az egyezség.
Az egyetértési megállapodást várhatóan pénteken írják alá hivatalosan Svájcban.
A pontos feltételek egyelőre nem ismertek. Sharif az X közösségi oldalon azt írta, hogy a megállapodás „a katonai műveletek azonnali és végleges beszüntetését írja elő minden fronton, beleértve Libanont is”.
Újra megnyílhat a Hormuzi-szoros
Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes közölte, hogy a szélesebb konfliktus rendezéséről egy 60 napos tűzszünet ideje alatt folytatnak további tárgyalásokat. Ezek között szerepelhet az Irán elleni szankciók enyhítése is.
A Reuters korábbi értesülései szerint az iráni nukleáris program sorsa szintén ezeknek a későbbi egyeztetéseknek lesz a része.
Trump bejelentette, hogy
pénteken újra megnyílik a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala, és amelyet Irán hónapok óta gyakorlatilag lezárt.
Az amerikai elnök azt is közölte, hogy utasítást adott az iráni kikötők elleni amerikai blokád megszüntetésére.
„A világ hajói, indítsák be a motorokat! Hadd áramoljon az olaj!” – írta Trump.
A hírre az olajpiac azonnal reagált: a Brent nyersolaj ára hétfő hajnalban mintegy 4 százalékkal csökkent, miközben a részvénypiacok emelkedésnek indultak.
JD Vance: a háború vége és a jólét korszaka jöhet
JD Vance amerikai alelnök a Fox News The Big Weekend Show című műsorában adott interjújában „hatalmas jelentőségű pillanatnak” nevezte az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást.
Ez véget fog vetni a háborúnak
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy az egyezség hozzájárulhat egy olyan térség stabilizálásához, amelyet saját megfogalmazása szerint „egész életében problémákkal terhelt régióként” ismert.
Vance szerint Donald Trump egyik legfontosabb célja az volt, hogy megszüntesse az iráni nukleáris fenyegetést.
Az elnök célja egyértelműen az volt, hogy felszámolja Irán nukleáris fenyegetését. Ez megtörtént
– fogalmazott.
Az alelnök úgy véli, a Közel-Kelet előtt most megnyílhat a lehetőség egy új, nagyobb jólétet hozó korszakra, amelyből az amerikai lakosság is profitálhat.
„Ez nagyon-nagyon nagy győzelem. És mindez azért történhetett meg, mert az elnök következetesen kitartott a céljai mellett” – mondta Vance.