Történelmi fordulat: aláírták a békemegállapodást

Az Egyesült Államok és Irán elnöke aláírta az első békemegállapodást, amelynek célja a háború lezárása, és amely azonnali hatállyal életbe lépett.

Véget érhet a háború, történelmi megállapodás született.

Fotó: AFP

Trump aláírta: véget érhet a háború, történelmi megállapodás született

A megállapodás része a Hormuzi-szoros újranyitása, egy 300 milliárd dolláros iráni „újjáépítési program”, valamint az, hogy az Egyesült Államok megszünteti az Iránnal szemben alkalmazott „minden típusú szankciót” – írta meg a BBC.

Az iráni nukleáris program kérdése ugyanakkor továbbra is nyitott maradt. Erről egy 60 napos, kölcsönös megegyezéssel meghosszabbítható tárgyalási időszak során egyeztetnek tovább.

Donald Trump amerikai elnök a G7-csúcstalálkozó idején, Franciaországban írta alá a dokumentumot. A megállapodást azzal védte meg, hogy szerinte sikerülhet elkerülni egy „gazdasági katasztrófát”.

Ugyanakkor figyelmeztetett:

ha nem születik végleges egyezség, az Egyesült Államok „pokoli erejű bombázással” válaszolhat Irán ellen.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szintén aláírta a dokumentumot, amit Teherán hivatalosan is megerősített.

Mohammad Bager Kalibaf, az iráni parlament elnöke és a tárgyalások egyik kulcsszereplője ugyanakkor kijelentette, hogy továbbra sem bízik az Egyesült Államokban.

„Az ujjunk továbbra is a ravaszon van” – fogalmazott.

„Ha az ellenség nem érti a józan ész nyelvét, ismét az erő nyelvén fogunk beszélni” – mondta az iráni állami médiának.