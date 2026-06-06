Kijev tűzesővel válaszolt Putyin elutasítására

Újabb látványos fejezetéhez érkezett az orosz–ukrán háború. Ukrán források szerint több száz drón indult útnak különböző oroszországi célpontok felé szombat hajnalban. A támadások egyik fő célpontja Szentpétervár és környéke volt. Találat érte a nagy múltú kronstadti tengerészeti üzemet és a Lebjazsje melletti lőszerraktárat is. A detonációk erejét jelzi, hogy a hatóságok elsőfokú riasztást adtak ki a robbanásveszély miatt, Alexander Beglov kormányzó pedig az utcák elhagyására és az internet korlátozására szólította fel a lakosságot – írja a Mirror.
Folytatódik a háború
Az orosz hatóságok szerint a légvédelem a drónok többségét megsemmisítette, ám több helyen így is károk keletkeztek. A támadások következtében épületek sérültek meg, tüzek ütöttek ki, és a légi közlekedésben is fennakadások voltak. Egy rejtélyes tűzvész például lángba borította az Antipinszkij olajfinomítót is a szibériai Tyumenyben, több mint 1300 mérföldre Ukrajnától.
Közben Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arcátlannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levelét, amiben a béketárgyalások mellett idős korára, valamint egy puccs kockázatára utalt ellene, ha folytatja a háborút. A mostani dróntámadásokkal az ukrán stratégia világos: az orosz üzemanyag-ellátás megbénításával akarják ellehetetleníteni a megszállt területek és a Krím utánpótlását.