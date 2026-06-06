Kijev tűzesővel válaszolt Putyin elutasítására

Újabb látványos fejezetéhez érkezett az orosz–ukrán háború. Ukrán források szerint több száz drón indult útnak különböző oroszországi célpontok felé szombat hajnalban. A támadások egyik fő célpontja Szentpétervár és környéke volt. Találat érte a nagy múltú kronstadti tengerészeti üzemet és a Lebjazsje melletti lőszerraktárat is. A detonációk erejét jelzi, hogy a hatóságok elsőfokú riasztást adtak ki a robbanásveszély miatt, Alexander Beglov kormányzó pedig az utcák elhagyására és az internet korlátozására szólította fel a lakosságot – írja a Mirror.

Az orosz-ukrán háborút a civilek is megszenvedik

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Folytatódik a háború

Az orosz hatóságok szerint a légvédelem a drónok többségét megsemmisítette, ám több helyen így is károk keletkeztek. A támadások következtében épületek sérültek meg, tüzek ütöttek ki, és a légi közlekedésben is fennakadások voltak. Egy rejtélyes tűzvész például lángba borította az Antipinszkij olajfinomítót is a szibériai Tyumenyben, több mint 1300 mérföldre Ukrajnától.

Massive drone attack on Leningrad region, Russia.



Several streets closed down in St Petersburg and Kronstadt. Mobile Internet has been shut down.



By unconfirmed information, the Marine Thermal Engineering Research Institute in Lomonosov (development of underwater weapons), the… pic.twitter.com/K4UInc3qo9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2026

Közben Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arcátlannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levelét, amiben a béketárgyalások mellett idős korára, valamint egy puccs kockázatára utalt ellene, ha folytatja a háborút. A mostani dróntámadásokkal az ukrán stratégia világos: az orosz üzemanyag-ellátás megbénításával akarják ellehetetleníteni a megszállt területek és a Krím utánpótlását.