Ilyet még biztosan nem látott: hihetetlen dolgok jelentek meg az ukrán fronton

A háború újabb furcsa fordulatot vett: az internetet ellepték azok a felvételek, amelyeken Oroszország katonai járművei zebra mintás, szokatlan csíkos festéssel jelennek meg a frontvonal közelében és a megszállt területeken. A különös csíkos álcázás célja nem az emberi szem megtévesztése, hanem az ukrán drónok mesterséges intelligenciával működő célzó rendszereinek összezavarása.

Az elmúlt hetekben Ukrajna egyre intenzívebb dróntámadásokat hajtott végre a megszállt Donbaszon keresztül futó R–280-as „Novorosszija” autópálya ellen. Ez az útvonal kulcsfontosságú Oroszország számára, mert ezen keresztül szállítanak üzemanyagot és egyéb ellátmányt a megszállt Krímbe.

Az ukrán drónok főként üzemanyagszállító tartálykocsikat és katonai járműveket támadnak. A beszámolók szerint az út mentén már tucatjával állnak a kiégett járművek, miközben sok sofőr egyszerűen nem hajlandó használni az útvonalat.

A kialakult helyzet miatt a Krímben már korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést is. Egyes helyeken csak előre megváltott kuponokkal lehet tankolni, egyszerre legfeljebb 20 liter benzint adnak ki, miközben hatósági embereket vezényeltek a benzinkutakhoz a pánik és az esetleges zavargások megelőzésére.

A szakértők szerint a különös festés mögött komoly technológiai ok húzódhat meg. A Belgiumi Katonai Akadémia autonóm rendszerekkel foglalkozó szakértője, Geert De Cubber szerint az ukrán drónok mesterséges intelligenciája előre betanított képadatok alapján azonosítja a célpontokat. Az algoritmusok jellemzően olyan mintákat tanulnak meg felismerni, mint az erdei terepszín vagy az orosz inváziót jelképező „Z” betű.

A zebra mintás vagy erősen csíkozott felületek azonban megzavarhatják ezeket a rendszereket, mert a drónok adatbázisában nem szerepelnek ilyen mintázatok. A szakértő szerint a célzó algoritmusoknak szándékosan szűkített adatbázissal kell dolgozniuk, hogy ne tévesszék össze a katonai és civil járműveket.

A háború során használt ukrán kamikaze drónok között szerepel az amerikai fejlesztésű Hornet is, amely akár 200 kilométeres távolságban is képes csapást mérni. Orosz források szerint ezek a drónok mesterséges intelligencia alapú célzórendszerekkel működnek, sőt egyes modellek teljesen autonóm módon is képesek lehetnek célpontokat kiválasztani és megsemmisíteni.