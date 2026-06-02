Drámai fordulat, már ma véget érhet az ukrán háború: egy dolgot kell megtennie Zelenszkijnek

Peszkov a Vedomosztyi által idézett nyilatkozatban felidézte, hogy Vlagyimir Putyin korábban többször is beszélt arról, milyen feltételek mellett lenne lehetőség a harcok azonnali beszüntetésére. Moszkva szerint a kulcs Ukrajna katonai visszavonulása a Donbasz, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók területéről.

Peszkov szerint a háború lezárása az ukrán csapatok kivonásától függ

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy bár a hivatalos tárgyalási folyamat jelenleg szünetel, a kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen, és az Egyesült Államokkal folyamatos egyeztetések zajlanak. Peszkov szerint Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, ugyanakkor a háború folytatódik, ha az ukrán fél „halogatja” a politikai rendezést.

A nyilatkozat szerint Moszkva preferált forgatókönyve továbbra is a diplomáciai megoldás lenne, de csak akkor, ha az ukrán fél elfogadja a Kreml által meghatározott feltételeket.

A Kreml álláspontja összhangban van Vlagyimir Putyin korábbi kijelentéseivel is, amelyek szerint Oroszország kész lenne azonnal beszüntetni a háborút, ha az ukrán fegyveres erők kivonulnának az érintett területekről, és a „területi realitásokat” nemzetközi megállapodások rögzítenék, beleértve a szankciók feloldását is.

A mostani megszólalás ismét megerősíti Moszkva narratíváját, miszerint a háború lezárása nem katonai, hanem politikai döntés kérdése, amely kizárólag Kijev lépésein múlik.