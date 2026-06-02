A Bloomberg forrásai szerint az orosz pénzügyi tárca a katonai kiadások csökkentését javasolta, azonban Putyin állítólag elutasította ezt, és arra utasította a minisztériumot, hogy a megtakarításokat a költségvetés más területein keresse meg. A védelmi kiadások így változatlanul a költségvetés prioritását élvezik.

Háború: Putyin megkapta a diagnózist - ez a lehető legrosszabb hír, amit kaphatott

Fotó: Alexander Kazakov / AFP

A jelentés szerint ez az egyik legerősebb belső feszültség Oroszország vezetésében a háború kezdete óta. A védelmi minisztérium és több kremlbeli szereplő nemcsak ellenzi a kiadáscsökkentést, hanem további forrásokat is követel, arra hivatkozva, hogy az orosz gazdaság jelentős része a hadiipari megrendelésektől függ.

Két, a kormányzati körökhöz közel álló forrás szerint a védelmi tárca hiánya 2026-ban akár elérheti a 3 billió rubelt, ami mintegy 36 milliárd dollárnak felel meg.

A Bloomberg szerint a 2026-os költségvetés tervezésekor az orosz vezetés még arra számított, hogy a háború lecsendesedhet, és a katonai kiadások csökkenthetők lesznek. Egyes forgatókönyvek szerint Donald Trump és Putyin alaszkai találkozója után akár enyhülés is jöhetett volna, de ez nem valósult meg.

Oroszország gazdasági helyzetét tovább nehezítik az energiaárak is. Bár az olajárak a közel-keleti feszültségek miatt emelkedtek, a Bloomberg szerint ez nem elegendő a költségvetési problémák megoldására. Tartós stabilizációhoz az olajáraknak hosszabb időn keresztül 100 dollár felett kellene maradniuk hordónként.

A Financial Times korábbi jelentése szerint az orosz pénzügyminiszter már februárban minden költségvetési tétel csökkentését kérte, a védelmi kiadások kivételével.

Az orosz költségvetés 2026-ra 1,6 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, ami körülbelül 3,79 billió rubelt jelent. Az első negyedévben azonban a hiány már 2,5 százalékra nőtt, ami 5,9 billió rubelnek felel meg, és ez a háború kezdete óta a legmagasabb szint.