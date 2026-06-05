Kiadták a vörös riasztást: Romániát is elérte az ukrán háború – hátborzongató felvételen a hatalmas robbanás

A háború közvetlen következményeként tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében június 5-én délelőtt. A román hatóságok lezárták a környéket és evakuálták a kikötő dolgozóit, miután fennállt a veszélye annak, hogy a szerkezet felrobban. A román elnök szerint az incidens egyértelműen az orosz–ukrán háború következménye.

Háború: tengeri drón robbant a romániai Konstanca kikötőjében, evakuálták a dolgozókat Forrás: Telegram

A román védelmi minisztérium szerint az incidens helyi idő szerint körülbelül 10:30-kor történt a 78-as mólónál, a Román Tengeri Mentőügynökség épületének közelében.

Raed Arafat, a román katasztrófavédelem vezetője a Digi24 televíziónak elmondta, hogy a kikötőben már reggel hat óra körül észleltek egy tengeri drónt. Ezt követően a hatóságok azonnal lezárták a környéket, majd amikor világossá vált, hogy a szerkezet felrobbanhat, megkezdték az emberek evakuálását.

A helyi sajtó szerint a tengeri drón egy olajszennyezést megakadályozó úszó akadályban akadt fenn néhány száz méterre az olajtermináltól. A beszámolók alapján a szerkezet több órával később robbant fel.

A román hadsereg közlése szerint a felrobbant eszköz olyan típusú tengeri drón volt, amelyet az ukrajnai háborúban használnak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ilyen eszköz nincs a román hadsereg állományában.

A hatóságok előzetes tájékoztatása szerint senki sem sérült meg a robbanásban. A román katasztrófavédelem ugyanakkor aktiválta a legmagasabb, „vörös” riasztási szintet, és minden szolgálatot fokozott készültségbe helyeztek. A Digi24 később arról is beszámolt, hogy június 5-én további négy tengeri drónt fedeztek fel Románia partjainál a Fekete-tengeren.

Konstanca közelében az elmúlt időszakban többször is észleltek drónokat és egyéb háborús eszközöket. A román elnök, Nicușor Dan közölte, hogy éppen Montenegróba tartott, amikor értesült a robbanásról. Szerinte ez már a második súlyos drónincidens egy héten belül, és közvetlenül az orosz–ukrán háború következménye.

Az államfő hangsúlyozta: Románia NATO-tagállamként továbbra is szorosan együttműködik szövetségeseivel a Fekete-tenger térségének biztonsága érdekében.

Egy nyugalmazott román haditengerészeti kapitány, Sandu Mateiu szerint elképzelhető, hogy a felrobbant eszköz egy ukrán MAGURA V5 típusú tengeri drón volt. Ezek az eszközök rendszerint csoportosan működnek, ami magyarázhatja, hogy további drónokat is észleltek a térségben. Ezt az információt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.