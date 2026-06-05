Váratlan fordulat: az Egyesült Államok megfutamodott, Putyin jelentős győzelmet ért el

Az ukrajnai háború és a NATO–Oroszország közötti feszültség újabb fordulatot vett: a Politico értesülése szerint az Egyesült Államok végül nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba, részben azért, mert Washington attól tart, hogy Moszkva ezt veszélyes eszkalációként értékelné.

Háború: az Egyesült Államok egyelőre nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba Oroszország reakciójától tartva

Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

A lapnak nyilatkozó két európai és egy amerikai tisztviselő szerint az amerikai vezetésben komoly aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország milyen válaszlépéseket tehetne a nagy hatótávolságú fegyverek németországi telepítésére. A források ugyanakkor nem részletezték, pontosan milyen orosz reakciótól tartanak az Egyesült Államok döntéshozói.

A Tomahawk rakéták telepítéséről még 2024-ben született megállapodás, amikor az Egyesült Államok elnöke Joe Biden volt. A tervek szerint Németországba olyan amerikai rakéták kerültek volna, amelyek képesek nagy távolságra lévő célpontok megsemmisítésére is, ami jelentősen növelte volna a NATO katonai képességeit Európában.

A Politico szerint azonban nem kizárólag az Oroszországgal kapcsolatos félelmek állnak a háttérben. Az Egyesült Államoknak jelenleg saját rakétakészleteivel is problémái vannak, miután az iráni konfliktus miatt jelentős mennyiségű fegyvert és hadianyagot kellett átcsoportosítani. Emiatt Washingtonban egyre nagyobb nyomás nehezedik a Pentagonra, hogy prioritásként kezelje az amerikai készletek feltöltését.

Friedrich Merz német kancellár már május elején arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „egyelőre” nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba. Akkor azonban még kizárólag a rakétahiányról beszélt, és nem említette az Oroszországtól való félelmeket.

A háború elhúzódása miatt Európában egyre érzékenyebb kérdéssé válik a NATO katonai jelenlétének növelése. Több kelet-európai ország szerint erősebb amerikai katonai jelenlétre lenne szükség Oroszország elrettentéséhez, míg más nyugati államok attól tartanak, hogy egy újabb fegyvertelepítés tovább növelné a konfliktus eszkalációjának veszélyét.

A Tomahawk rakéták kérdése ezért nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is rendkívül kényes üggyé vált az Egyesült Államok, Németország és Oroszország között.