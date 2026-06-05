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Váratlan fordulat: az Egyesült Államok megfutamodott, Putyin jelentős győzelmet ért el

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egyesült államok

Váratlan fordulat: az Egyesült Államok megfutamodott, Putyin jelentős győzelmet ért el

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Az ukrajnai háború miatt tovább nő a feszültség a NATO és Oroszország között. Az Egyesült Államok a Politico szerint végül nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba, mert Washington attól tart, hogy Moszkva ezt súlyos eszkalációnak tekintené.
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Az ukrajnai háború és a NATO–Oroszország közötti feszültség újabb fordulatot vett: a Politico értesülése szerint az Egyesült Államok végül nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba, részben azért, mert Washington attól tart, hogy Moszkva ezt veszélyes eszkalációként értékelné.

Háború és Tomahawk rakéták Németországban Oroszország miatt
Háború: az Egyesült Államok egyelőre nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba Oroszország reakciójától tartva
Fotó: AFP/Eugene Kotenko / AFP/Eugene Kotenko

A lapnak nyilatkozó két európai és egy amerikai tisztviselő szerint az amerikai vezetésben komoly aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország milyen válaszlépéseket tehetne a nagy hatótávolságú fegyverek németországi telepítésére. A források ugyanakkor nem részletezték, pontosan milyen orosz reakciótól tartanak az Egyesült Államok döntéshozói.

A Tomahawk rakéták telepítéséről még 2024-ben született megállapodás, amikor az Egyesült Államok elnöke Joe Biden volt. A tervek szerint Németországba olyan amerikai rakéták kerültek volna, amelyek képesek nagy távolságra lévő célpontok megsemmisítésére is, ami jelentősen növelte volna a NATO katonai képességeit Európában.

A Politico szerint azonban nem kizárólag az Oroszországgal kapcsolatos félelmek állnak a háttérben. Az Egyesült Államoknak jelenleg saját rakétakészleteivel is problémái vannak, miután az iráni konfliktus miatt jelentős mennyiségű fegyvert és hadianyagot kellett átcsoportosítani. Emiatt Washingtonban egyre nagyobb nyomás nehezedik a Pentagonra, hogy prioritásként kezelje az amerikai készletek feltöltését.

Friedrich Merz német kancellár már május elején arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „egyelőre” nem telepít Tomahawk rakétákat Németországba. Akkor azonban még kizárólag a rakétahiányról beszélt, és nem említette az Oroszországtól való félelmeket.

A háború elhúzódása miatt Európában egyre érzékenyebb kérdéssé válik a NATO katonai jelenlétének növelése. Több kelet-európai ország szerint erősebb amerikai katonai jelenlétre lenne szükség Oroszország elrettentéséhez, míg más nyugati államok attól tartanak, hogy egy újabb fegyvertelepítés tovább növelné a konfliktus eszkalációjának veszélyét.

A Tomahawk rakéták kérdése ezért nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is rendkívül kényes üggyé vált az Egyesült Államok, Németország és Oroszország között.

 

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