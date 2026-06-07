Ősi kínai csodaszer forradalmasíthatja a hajhullás kezelését!

A hajhullás – különösen az androgén alopecia, vagyis az örökletes mintázatú kopaszodás – világszerte milliókat érint. A jelenlegi kezelések, mint a finaszterid és a minoxidil, sokaknál hatékonyak, de nem mindenkinél működnek, és mellékhatásaik miatt sokan keresnek alternatív megoldásokat. A most elemzett tudományos áttekintés egy hagyományos kínai gyógyászatban régóta használt növényre irányította a figyelmet. A Polygonum multiflorum, vagyis a sokvirágú keserűfű gyökerét évszázadok óta alkalmazzák hajfeketítésre és az életerő erősítésére, de a modern kutatások szerint hatása ennél jóval összetettebb lehet – írja a Science Daily.

A hajhullás problémája milliókat érint világszerte

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Új irányt a hajhullás kezelésében

A vizsgálatok alapján a növény több fronton is befolyásolhatja a hajhagymák működését: csökkentheti a dihidrotesztoszteron (DHT) hormon hatását, amely a hajhagymák zsugorodásáért felelős; emellett védheti a hajhagymasejteket a korai pusztulástól. A kutatók azt is kimutatták, hogy aktiválhat bizonyos sejtszintű jelátviteli útvonalakat, amelyek kulcsszerepet játszanak a hajnövekedés ciklusában. A növény további lehetséges előnye, hogy javíthatja a fejbőr vérkeringését, így több oxigén és tápanyag juthat a hajhagymákhoz. Ez a többirányú hatás különbözteti meg a hagyományos, egyetlen célpontra ható gyógyszerektől.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: a jelenlegi eredmények nagy része laboratóriumi és áttekintő tanulmányokon alapul, így még hiányoznak a nagyszabású humán klinikai vizsgálatok. A kutatók szerint a növény megfelelő feldolgozása is kulcsfontosságú lehet a biztonságos alkalmazás szempontjából. Bár egyelőre nem beszélhetünk kész terápiáról, a felfedezés új irányt adhat a hajhullás kezelésének.