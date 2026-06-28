Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hajó

Vontatás közben borult fel a turistákat szállító hajó, hatalmas volt a pánik

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos hajó-baleset történt Bostonban a hétvégén. Egy turistákat szállító hajó meghibásodott, majd vontatás közben felborult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajóboston duck toursbalesetBoston

Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó. A járművet a vízről vontatták ki, amikor felborult. A balesetben 11 ember megsérült – írja a CBS News.

Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó.
Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az eredetileg meghibásodott járművet egy másik hajó vontatta ki a folyóról, amikor a kötél hirtelen elszakadt, és a vontatott hajó felborult. A fedélzeten 32 ember tartózkodott.

A fedélzeten nem voltak biztonsági övek, ezért az utasok egymásra estek a borulás pillanatában. Többen sikoltoztak, és pánik tört ki a fedélzeten.

A balesetben 11 ember sérült meg, egyikük súlyosan.

A Boston Duck Tours közölte, hogy az esetet a parti őrséggel és az állami hatóságokkal közösen vizsgálják, és elővigyázatosságból a nap hátralévő részében felfüggesztették a működést.

Luxushajóról esett a tengerbe egy alkalmazott – már nem tudták megmenteni

Tragikus eset történt Skócia nyugati partvidékén egy tengeri utazás során. A luxushajó egyik alkalmazottja a vízbe esett, a mentőegységek azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Hajóbaleset egy luxuskikötőben, vízbe zuhant egy idős nő

Tragikus incidens történt a Bahamák egyik népszerű luxuskikötőjében. A hajóbaleset során egy 88 éves amerikai nő vesztette életét, miután elektromos robogójával a mólóról a vízbe zuhant.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!