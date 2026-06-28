Vontatás közben borult fel a turistákat szállító hajó, hatalmas volt a pánik

Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó. A járművet a vízről vontatták ki, amikor felborult. A balesetben 11 ember megsérült – írja a CBS News.
Az eredetileg meghibásodott járművet egy másik hajó vontatta ki a folyóról, amikor a kötél hirtelen elszakadt, és a vontatott hajó felborult. A fedélzeten 32 ember tartózkodott.
A fedélzeten nem voltak biztonsági övek, ezért az utasok egymásra estek a borulás pillanatában. Többen sikoltoztak, és pánik tört ki a fedélzeten.
A balesetben 11 ember sérült meg, egyikük súlyosan.
A Boston Duck Tours közölte, hogy az esetet a parti őrséggel és az állami hatóságokkal közösen vizsgálják, és elővigyázatosságból a nap hátralévő részében felfüggesztették a működést.
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