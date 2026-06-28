Vontatás közben borult fel a turistákat szállító hajó, hatalmas volt a pánik

Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó. A járművet a vízről vontatták ki, amikor felborult. A balesetben 11 ember megsérült – írja a CBS News.

Baleset történt a Bostonban szombaton, amikor felborult egy turistákkal teli hajó (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az eredetileg meghibásodott járművet egy másik hajó vontatta ki a folyóról, amikor a kötél hirtelen elszakadt, és a vontatott hajó felborult. A fedélzeten 32 ember tartózkodott.

A fedélzeten nem voltak biztonsági övek, ezért az utasok egymásra estek a borulás pillanatában. Többen sikoltoztak, és pánik tört ki a fedélzeten.

A balesetben 11 ember sérült meg, egyikük súlyosan.

A Boston Duck Tours közölte, hogy az esetet a parti őrséggel és az állami hatóságokkal közösen vizsgálják, és elővigyázatosságból a nap hátralévő részében felfüggesztették a működést.

A duck boat with 32 passengers flipped over while exiting the Charles River in Cambridge, Massachusetts on Saturday. The boat had originally broken down while in the water, forcing another to tow it out, but, while exiting the river, the rope towing the boat snapped, sending the… pic.twitter.com/iK7haJZC8v — CBS News (@CBSNews) June 28, 2026