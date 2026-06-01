Videón a drámai jelenet, sikoltozva ugrottak a vízbe a rémült utasok a süllyedő hajóról

Tömegpánik tört ki a törökországi Marmaris partjainál, miután egy turistákat szállító hajó elsüllyedt. A hajó fedélzetén 148 ember tartózkodott, köztük gyerekek.
Pánik tört ki a törökországi Marmaris partjainál, amikor egy turistákat szállító bulihajó váratlanul megdőlt és elsüllyedt 148 emberrel a fedélzetén – írja a New York Post. 

Elsüllyedt egy kirándulóhajó Marmarisban
Cennet-sziget közelében víz szivárgott be egy kirándulóhajóba, amely végül elsüllyedt. Az utasokat biztonságosan evakuálták, az eset során nem történt haláleset és sérülés sem
Fotó: Instagram/Cavit Akgün

A „Big Boss Diamond” nevű kalóztematikájú hajó egy ötórás körutazáson volt, amikor a motor meghibásodott, a jármű pedig az oldalára dőlt. 

A fedélzeten tartózkodó turisták – köztük 20 gyermek – mentőmellényben ugrottak a tengerbe, miközben a hajó elmerült. 

A bulihajó egy órán belül teljesen elsüllyedt, a pánikba esett utasok a mentőcsónakokban várták a segítséget. 

A balesetben csodával határos módon senki sem sérült meg, minden utast épségben kimentettek. 

