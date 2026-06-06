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carnival cruise

Új szabályokkal szembesülhetnek a luxushajók utasai a paradicsomban

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A tengerjáró hajók fedélzetén szinte bármi belefér, ám amint a turisták partra lépnek, már egészen más szabályok érvényesek. Egy népszerű óceánjáró hajózási társaság most arra figyelmeztette utasait: az egyik dél-csendes-óceáni szigeten nemkívánatos a bikini, a tanga és minden túlzottan kihívó fürdőviselet.
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A világ egyik legismertebb hajózási vállalata, a Carnival Cruise Line arra kérte utasait, hogy a dél-csendes-óceáni, Új-Kaledóniához tartozó Lifou szigetén tartózkodva öltözzenek visszafogottan. Az ausztráliai Sydney-ből induló hajó vendégei még a kikötés előtt kaptak tájékoztatást arról, hogy a helyi közösségek nem nézik jó szemmel a bikinit, a tangát, a férfiak számára készült extrém fürdőruhákat, sőt a topless napozást sem. A kérés nem csupán a strandokra vonatkozik: a piacokon, templomokban és közösségi tereken is elvárják a konzervatívabb öltözködést – írja a Fox News.

Amit a luxushajón lehet, azt a parton nem mindenhol
Amit a luxushajón lehet, azt a parton nem mindenhol - erre figyelmeztet a hajótársaság
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A hajózási társaság figyelmezetett

A háttérben kulturális okok állnak. Lifou őslakos közösségei hagyománytisztelő, sok esetben vallásos emberek, akik számára a test túlzott mutogatása idegen a helyi normáktól. A hajótársaság szerint a látogatóknak tiszteletben kell tartaniuk ezeket az értékeket, különben veszélybe kerülhet, hogy a jövőben is fogadhassanak óceánjárókat a szigeten.

Egy önfeledt nyaralos során sokaknak sok minden belefér
Fotó: Carnival Cruise Line / Facebook

A döntés természetesen vitát váltott ki az interneten. Egyes utazók szerint mindenki azt visel, amit akar, mások viszont úgy vélik, a vendégeknek alkalmazkodniuk kell a fogadó közösség szokásaihoz. A kérdés túlmutat a fürdőruhákon: arról szól, hogy a tömegturizmus korában mennyire hajlandók a látogatók figyelembe venni a helyiek érzékenységét. Ugyanakkor ez a történet is emlékeztet arra, hogy a világ legszebb paradicsomi szigetein sem csupán vendégek vagyunk, hanem egy másik kultúra látogatói is. És néha egy egyszerű fürdőruha többet árul el a tiszteletről, mint hinnénk.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy mennyibe kerülhet egy óceánjáró hajóút Európából.

 

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