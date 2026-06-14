Váratlan tragédia: barátjánál aludt, majd nem ébredt fel az ötéves gyermek

Az ötéves Jagger Winget 2026 május 30-án találták eszméletlenül egy barátja otthonában, az indianai Newburgh közelében. A haláleset előtt a kisfiú a beszámolók szerint egész nap játszott, majd ottalvós programon vett részt. Kórházba vitték, de később meghalt – számolt be a People.

Egy 5 éves kisfiú rejtélyes halálesete rázta meg Indianat

Fotó: Janardan Mahto / Unsplash

A haláleset oka még nem ismert

Az orvosok egyelőre nem állapították meg, pontosan mi okozta Jagger halálát. A család vizsgálja annak lehetőségét, hogy valamilyen rejtett szívprobléma állhatott a háttérben, mivel a rokonságban korábban előfordultak szívbetegségek. A szülők a másik két gyermeküket is kivizsgáltatták, az eddigi eredmények azonban normálisak lettek.

Jagger édesanyja elmondta, fia aktív, kíváncsi kisgyerek volt, aki nemrég tanult meg biciklizni, és augusztusban kezdte volna az óvodai előkészítőt. A család szerint szerette a mozgást, sokat kérdezett, és különösen óvta a testvéreit.

A család válaszokat keres

A tragédia után gyűjtést indítottak a család támogatására, hogy fedezni tudják az orvosi és temetési költségeket. A beszámolók szerint a temetést június 10-én tartják.

A szülők most arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos lehet a családi betegségek ismerete és szükség esetén a genetikai vagy kardiológiai kivizsgálás. Mint mondták, egyelőre ők sem tudják, mi történt, de szeretnék megérteni, mi vezethetett a kisfiú váratlan halálához.