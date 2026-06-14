Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Megszólalt Orbán Viktor: egyértelmű üzenetet küldött a Fidesz-szavazóknak

Foci-vb 2026

Szenzáció: Curacao egyenlített a németek ellen | Élő foci-vb hírfolyam

haláleset

Váratlan tragédia: barátjánál aludt, majd nem ébredt fel az ötéves gyermek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Váratlan tragédia rázott meg egy indianai családot: egy ötéves kisfiú nem ébredt fel, miközben egy barátjánál töltötte az éjszakát. A haláleset oka egyelőre ismeretlen, a szülők most arra keresik a választ, mi történhetett a gyermekükkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálesetIndianagyermekhalál

Az ötéves Jagger Winget 2026 május 30-án találták eszméletlenül egy barátja otthonában, az indianai Newburgh közelében. A haláleset előtt a kisfiú a beszámolók szerint egész nap játszott, majd ottalvós programon vett részt. Kórházba vitték, de később meghalt – számolt be a People.

Egy 5 éves kisfiú rejtélyes halálesete rázta meg Indianat
Egy 5 éves kisfiú rejtélyes halálesete rázta meg Indianat
Fotó: Janardan Mahto / Unsplash

A haláleset oka még nem ismert

Az orvosok egyelőre nem állapították meg, pontosan mi okozta Jagger halálát. A család vizsgálja annak lehetőségét, hogy valamilyen rejtett szívprobléma állhatott a háttérben, mivel a rokonságban korábban előfordultak szívbetegségek. A szülők a másik két gyermeküket is kivizsgáltatták, az eddigi eredmények azonban normálisak lettek.

Jagger édesanyja elmondta, fia aktív, kíváncsi kisgyerek volt, aki nemrég tanult meg biciklizni, és augusztusban kezdte volna az óvodai előkészítőt. A család szerint szerette a mozgást, sokat kérdezett, és különösen óvta a testvéreit.

A család válaszokat keres

A tragédia után gyűjtést indítottak a család támogatására, hogy fedezni tudják az orvosi és temetési költségeket. A beszámolók szerint a temetést június 10-én tartják.

A szülők most arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos lehet a családi betegségek ismerete és szükség esetén a genetikai vagy kardiológiai kivizsgálás. Mint mondták, egyelőre ők sem tudják, mi történt, de szeretnék megérteni, mi vezethetett a kisfiú váratlan halálához.

További híreink:

Sokkoló tragédia: meghalt egy csecsemő, de senki sem érti hogy

Tragédia történt egy angliai tengerparti városban, ahol életét vesztette egy kisgyermek. A hatóságok közlése szerint egy 11 hónapos csecsemő halt meg Seaham településen, Durham megyében.

Rejtélyes halálsorozat: tudósok tűnnek el vagy halnak meg furcsa körülmények között

Egyre több kérdés merül fel az Egyesült Államokban, miután újabb felettébb furcsa eset került a figyelem középpontjába. Egy fiatal kutató immár a 11. gyanús ügyként szerepel egy olyan rejtélyes halálsorozatban, amely katonai, űrkutatási és nukleáris területeken dolgozó szakembereket érint. Az ügy akkora hullámokat vert, hogy még Donald Trump is megszólalt, és gyors választ ígért a történtekre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!