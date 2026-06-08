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halálközeli élmény

A halálközeli élmények sötét oldala: démonokról és kínzásról számoltak be a túlélők

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Továbbra is heves viták övezik, mi történik az emberrel a klinikai halál állapotában. A halálközeli élmények nem mindenkinek jelentenek pozitív tapasztalatot, több ember is beszámolt már kifejezetten rémisztő látomásokról a halál küszöbén.
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A halálközeli élmény nem mindig pozitív tapasztalat. Egy kutató szerint sokan azért nem számolnak be pokoli látomásokról, mert az élmény annyira traumatikus, hogy az agy elnyomja az emlékeket – írja a DailyMail. 

Halálközeli élmény: sokkal több ember láthatott pokoli jeleneteket, mint eddig hitték
Halálközeli élmény: sokkal több ember láthatott pokoli jeleneteket, mint eddig hitték (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A halálközeli élmények évtizedek óta foglalkoztatják a tudósokat és a laikusokat egyaránt. Sokan fényről, békéről és testen kívüli tapasztalatokról számolnak be, ám egy kutató szerint létezik egy sokkal sötétebb oldal is. 

Dr. Orson Wedgwood új-zélandi tudós és szerző szerint azoknak az embereknek a száma, akik halálközeli élményük során pokolszerű helyeket vagy démoni lényeket láttak, jóval magasabb lehet annál, mint amit a jelenlegi statisztikák mutatnak. 

Wedgwood szerint azok közül, akiket klinikailag halottnak nyilvánítottak – vagyis a szívük átmenetileg leállt –, mindössze 10-20 százalék számol be halálközeli élményről vagy testen kívüli tapasztalatról. 

A beszámolók többsége pozitív, ugyanakkor a tapasztalatok egy kisebb része kifejezetten negatív. Az ilyen esetek felében az érintettek szerint olyan helyre kerültek, amelyet a pokolhoz hasonlítottak. 

Miért nem beszélnek sokan a negatív halálközeli élményeikről? 

Wedgwood úgy véli, hogy sok érintett egyszerűen nem meri elmondani, mit tapasztalt. 

„Egyesek azért nem számolnak be róla, mert szégyellik, mások pedig a disszociatív amnézia miatt nem emlékeznek rá. Az élmény annyira szörnyű lehet, hogy az agy blokkolja az emlékeket, hogy megvédje az embert a traumától” – mondta. 

Bár a tudomány jelenleg nem tudja bizonyítani a túlvilág létezését, Wedgwood úgy véli, hogy a halálközeli élmények valós tapasztalatok. 

Démoni lényekről és kínzó jelenetekről számoltak be 

Az egyik megszólaló arról számolt be, hogy a teste fölé emelkedett, majd hiába próbálta megszólítani a feleségét. Ekkor hangokat hallott egy nyitott ajtó mögül a kórteremben, és követni kezdte őket. 

„A körülötte hallott hangok eleinte barátságosnak tűntek. Hirtelen azonban megváltozott a viselkedésük, és bár már nem volt fizikai teste, bántalmazni kezdték. A fájdalom valóságosnak tűnt, a félelem pedig teljes volt. Vajon démonok voltak, vagy más szenvedő lelkek?” – idézte fel a kutató. 

Wedgwood szerint jelenleg a halálközeli élményt átélők körülbelül 14 százaléka tekinti negatívnak a tapasztalatát. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ezek az élmények valóban a túlvilágra nyitnának ablakot. 

A szív leállása után is működhet az agy 

A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy több tanulmány szerint az agy a szív leállását követően sem válik azonnal inaktívvá. 

Példaként említette Dr. Sam Parnia 2023-as kutatását, amely szerint az újraélesztés során akár egy órával később is megfigyelhetők olyan agyhullámok, amelyek magasabb szintű kognitív működéshez kapcsolódnak. 

Elátkozott útszakasz? Egy éven belül a második halálos gázolás történt ugyanott

Tragikus baleset rázta meg Sándorfalvát, ahol egy terepjáró a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen tarolt le egy elektromos mopeddel közlekedő idős embert. A brutális erejű gázolás következtében a 85 éves mozgássérült férfi csaknem 20 métert repült, mielőtt az aszfaltra zuhant. A súlyos koponya- és belső sérüléseket szenvedett idős férfi vérkeringése a mentőautóban összeomlott. Bár az orvosok és a mentőtisztviselők több mint másfél órán keresztül, hősiesen küzdöttek az életéért, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel, a nyugdíjas a helyszínen életét vesztette.

 

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