A halálközeli élmények sötét oldala: démonokról és kínzásról számoltak be a túlélők

A halálközeli élmény nem mindig pozitív tapasztalat. Egy kutató szerint sokan azért nem számolnak be pokoli látomásokról, mert az élmény annyira traumatikus, hogy az agy elnyomja az emlékeket – írja a DailyMail.

Halálközeli élmény: sokkal több ember láthatott pokoli jeleneteket, mint eddig hitték (A kép illusztráció.)

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A halálközeli élmények évtizedek óta foglalkoztatják a tudósokat és a laikusokat egyaránt. Sokan fényről, békéről és testen kívüli tapasztalatokról számolnak be, ám egy kutató szerint létezik egy sokkal sötétebb oldal is.

Dr. Orson Wedgwood új-zélandi tudós és szerző szerint azoknak az embereknek a száma, akik halálközeli élményük során pokolszerű helyeket vagy démoni lényeket láttak, jóval magasabb lehet annál, mint amit a jelenlegi statisztikák mutatnak.

Wedgwood szerint azok közül, akiket klinikailag halottnak nyilvánítottak – vagyis a szívük átmenetileg leállt –, mindössze 10-20 százalék számol be halálközeli élményről vagy testen kívüli tapasztalatról.

A beszámolók többsége pozitív, ugyanakkor a tapasztalatok egy kisebb része kifejezetten negatív. Az ilyen esetek felében az érintettek szerint olyan helyre kerültek, amelyet a pokolhoz hasonlítottak.

Miért nem beszélnek sokan a negatív halálközeli élményeikről?

Wedgwood úgy véli, hogy sok érintett egyszerűen nem meri elmondani, mit tapasztalt.

„Egyesek azért nem számolnak be róla, mert szégyellik, mások pedig a disszociatív amnézia miatt nem emlékeznek rá. Az élmény annyira szörnyű lehet, hogy az agy blokkolja az emlékeket, hogy megvédje az embert a traumától” – mondta.

Bár a tudomány jelenleg nem tudja bizonyítani a túlvilág létezését, Wedgwood úgy véli, hogy a halálközeli élmények valós tapasztalatok.

Démoni lényekről és kínzó jelenetekről számoltak be

Az egyik megszólaló arról számolt be, hogy a teste fölé emelkedett, majd hiába próbálta megszólítani a feleségét. Ekkor hangokat hallott egy nyitott ajtó mögül a kórteremben, és követni kezdte őket.

„A körülötte hallott hangok eleinte barátságosnak tűntek. Hirtelen azonban megváltozott a viselkedésük, és bár már nem volt fizikai teste, bántalmazni kezdték. A fájdalom valóságosnak tűnt, a félelem pedig teljes volt. Vajon démonok voltak, vagy más szenvedő lelkek?” – idézte fel a kutató.