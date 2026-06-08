A halálközeli élmények sötét oldala: démonokról és kínzásról számoltak be a túlélők

A halálközeli élmény nem mindig pozitív tapasztalat. Egy kutató szerint sokan azért nem számolnak be pokoli látomásokról, mert az élmény annyira traumatikus, hogy az agy elnyomja az emlékeket – írja a DailyMail.
A halálközeli élmények évtizedek óta foglalkoztatják a tudósokat és a laikusokat egyaránt. Sokan fényről, békéről és testen kívüli tapasztalatokról számolnak be, ám egy kutató szerint létezik egy sokkal sötétebb oldal is.
Dr. Orson Wedgwood új-zélandi tudós és szerző szerint azoknak az embereknek a száma, akik halálközeli élményük során pokolszerű helyeket vagy démoni lényeket láttak, jóval magasabb lehet annál, mint amit a jelenlegi statisztikák mutatnak.
Wedgwood szerint azok közül, akiket klinikailag halottnak nyilvánítottak – vagyis a szívük átmenetileg leállt –, mindössze 10-20 százalék számol be halálközeli élményről vagy testen kívüli tapasztalatról.
A beszámolók többsége pozitív, ugyanakkor a tapasztalatok egy kisebb része kifejezetten negatív. Az ilyen esetek felében az érintettek szerint olyan helyre kerültek, amelyet a pokolhoz hasonlítottak.
Miért nem beszélnek sokan a negatív halálközeli élményeikről?
Wedgwood úgy véli, hogy sok érintett egyszerűen nem meri elmondani, mit tapasztalt.
„Egyesek azért nem számolnak be róla, mert szégyellik, mások pedig a disszociatív amnézia miatt nem emlékeznek rá. Az élmény annyira szörnyű lehet, hogy az agy blokkolja az emlékeket, hogy megvédje az embert a traumától” – mondta.
Bár a tudomány jelenleg nem tudja bizonyítani a túlvilág létezését, Wedgwood úgy véli, hogy a halálközeli élmények valós tapasztalatok.
Démoni lényekről és kínzó jelenetekről számoltak be
Az egyik megszólaló arról számolt be, hogy a teste fölé emelkedett, majd hiába próbálta megszólítani a feleségét. Ekkor hangokat hallott egy nyitott ajtó mögül a kórteremben, és követni kezdte őket.
„A körülötte hallott hangok eleinte barátságosnak tűntek. Hirtelen azonban megváltozott a viselkedésük, és bár már nem volt fizikai teste, bántalmazni kezdték. A fájdalom valóságosnak tűnt, a félelem pedig teljes volt. Vajon démonok voltak, vagy más szenvedő lelkek?” – idézte fel a kutató.
Wedgwood szerint jelenleg a halálközeli élményt átélők körülbelül 14 százaléka tekinti negatívnak a tapasztalatát. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ezek az élmények valóban a túlvilágra nyitnának ablakot.
A szív leállása után is működhet az agy
A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy több tanulmány szerint az agy a szív leállását követően sem válik azonnal inaktívvá.
Példaként említette Dr. Sam Parnia 2023-as kutatását, amely szerint az újraélesztés során akár egy órával később is megfigyelhetők olyan agyhullámok, amelyek magasabb szintű kognitív működéshez kapcsolódnak.
Elátkozott útszakasz? Egy éven belül a második halálos gázolás történt ugyanott
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