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Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

halálos baleset

Megrázó képsorok, kiránduló gyerekeket sodort el egy autós

34 perce
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Kerékpáros kirándulócsoportot sodort el egy autós Hollandiában. A halálos balesetben három ember életét vesztette, négyen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba.
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halálos balesetkerékpárHollandia

Autó hajtott egy iskolás csoportba Hollandiában csütörtökön. A halálos balesetben három ember – két gyermek és egy felnőtt – életét vesztette, négy diák súlyosan megsérült – tájékoztat az ABC News. 

Kerékpáros kirándulócsoportot sodort el egy autós Hollandiában. A halálos balesetben három ember életét vesztette.
Kerékpáros kirándulócsoportot sodort el egy autós Hollandiában. A halálos balesetben három ember életét vesztette. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 14 fős csoport iskolai táborozáson vett részt Vogelwaarde közelében, és kerékpárral kirándultak, amikor az autó többeket elsodort. 

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit. 

Az ország értetlenül áll a tragédia mögött, Hollandiában ugyanis rendkívül ritkák a kerékpárosokat érintő autóbalesetek, mivel a biciklizés a mindennapi élet szerves része az egész országban. 

Halálos baleset: nyolc ember vesztette életét az M1-esen péntek hajnalban

Brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Egy nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között több álló munkagépnek hajtott neki akkora erővel, hogy valósággal összetolta a monstrumokat.

Miközben a tűzoltók még a lángokkal harcoltak, alig két kilométerrel arrébb újabb tragikus baleset történt. 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz teljes gázzal rohant bele egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló nyerges vontató hátuljába. 

 

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