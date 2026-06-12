Megrázó képsorok, kiránduló gyerekeket sodort el egy autós

Autó hajtott egy iskolás csoportba Hollandiában csütörtökön. A halálos balesetben három ember – két gyermek és egy felnőtt – életét vesztette, négy diák súlyosan megsérült – tájékoztat az ABC News.

Kerékpáros kirándulócsoportot sodort el egy autós Hollandiában. A halálos balesetben három ember életét vesztette. (A kép illusztráció.)

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A 14 fős csoport iskolai táborozáson vett részt Vogelwaarde közelében, és kerékpárral kirándultak, amikor az autó többeket elsodort.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit.

Az ország értetlenül áll a tragédia mögött, Hollandiában ugyanis rendkívül ritkák a kerékpárosokat érintő autóbalesetek, mivel a biciklizés a mindennapi élet szerves része az egész országban.

Halálos baleset: nyolc ember vesztette életét az M1-esen péntek hajnalban

Brutális baleset történt az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava közelében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Egy nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között több álló munkagépnek hajtott neki akkora erővel, hogy valósággal összetolta a monstrumokat.

Miközben a tűzoltók még a lángokkal harcoltak, alig két kilométerrel arrébb újabb tragikus baleset történt. 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz teljes gázzal rohant bele egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló nyerges vontató hátuljába.